HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Hemen sildi ama iş işten geçti... Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek, eski bakan derken...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Hemen sildi ama iş işten geçti... Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek, eski bakan derken...

27.12.2023 13:11 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, iyiden iyiye yerel seçim havasına girdi! CHP'nin Ankara ve İstanbul adayının Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu olduğu da kesinleşti. Burada tüm gözler AK Parti ve MHP'ye çevrilmişti. İstanbul için ismi geçen adayların dışında Ankara için de hummalı bir çalışma sürüyor. AK Parti'nin Ankara adayını deneyimli siyasetçinin yeğeni duyurdu!

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Hemen sildi ama iş işten geçti... Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek, eski bakan derken...

AK Parti'de Ankara belediye başkan adaylığı için eski bakan Ziya Selçuk'un ikna edildiği iddia ediliyordu. Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in, eski bakan Murat Kurum'un da adı adaylık için geçiyordu. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un yeğeninden ilginç bir paylaşım geldi...

'AK PARTİ'NİN ADAYI AMCAM' DEDİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un yeğeni Fatih Altınok, yaptığı paylaşımda amcasının Ankara belediye başkan adayı olduğunu, Çarşamba yani bugün Turgut Altınok isminin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurdu. Fatih Altınok paylaşımı kısa süre içinde sildi.

AA-20231214-33184138-33184131-KECIOREN_ILCESINDEKI_ATATURK_CUMHURIYET_KULESINDE_YURUTULEN_CALISMALARDA_SONA_YAKLASILDI

'HAYIRLI OLSUN ANGARA' DİYEREK PAYLAŞTI

"Rabbim'in izniyle inşallah 27/12/2023 Çarşamba günü Sayın Cumhurbaşkanımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına efsane başkan amcam Turgut Altınok'u açıklayacak. Gözünaydın Angara, hayırlı olsun Angara..:'

GCTrBk2XkAArtZY

MANSUR YAVAŞ'IN RAKİBİ TURGUT ALTINOK

1957 yılında Ankara'nın Bala ilçesinde dünyaya gelen Turgut Altınok, daha önce Milliyetçi Çalışma Partisi, MHP, Fazilet Partisi, Büyük Birlik Partisi'nde de siyaset yapmıştı. 4 çocuk sahibi olan Turgut Altınok, yerel seçimlerde belediye başkanlığı için Mansur Yavaş ile rekabete girecek gibi gözüküyor.

AA-20231215-33194921-33194901-PAKISTANDAKI_OKULA_DUZENLENEN_TEROR_SALDIRISINDA_OLENLER_ICIN_ANKARADA_ANMA_TORENI_DUZENLENDI

İlginizi Çekebilir

SON DAKİKA | Asgari ücrette nefesler tutuldu: İşsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı... Yeni rakamlar için ipuçları…

SON DAKİKA | Asgari ücrette nefesler tutuldu: İşsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı... Yeni rakamlar için ipuçları…

 Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

 Fatih Terim'in Panathinaikos'tan alacağı maaş şaşkınlık yarattı!

Fatih Terim'in Panathinaikos'tan alacağı maaş şaşkınlık yarattı!

 Noel tatili işleri zora soktu, 435 bin yatırımcı geri adım attı

Noel tatili işleri zora soktu, 435 bin yatırımcı geri adım attı


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdüOtogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü
Firari FETÖ'cüler Ankara'ya getirildi!Firari FETÖ'cüler Ankara'ya getirildi!
'11 ilde ne görüyorsan İstanbul'da çok daha fazlasını göreceksin''11 ilde ne görüyorsan İstanbul'da çok daha fazlasını göreceksin'
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş seçim sonuçları Yerel seçim Osman Gökçek Murat Kurum ak parti turgut altinok yerel seçimler
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret son dakika! Saatler sonra belli oluyor, en güçlü rakam...

Asgari ücret son dakika! Saatler sonra belli oluyor, en güçlü rakam...

SON DAKİKA | Asgari ücrette nefesler tutuldu: İşsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı... Yeni rakamlar için ipuçları…

SON DAKİKA | Asgari ücrette nefesler tutuldu: İşsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı... Yeni rakamlar için ipuçları…

Adaylıktan vazgeçti: "Genel Merkez'e yalvaracağım aklımın ucundan geçmezdi"

Adaylıktan vazgeçti: "Genel Merkez'e yalvaracağım aklımın ucundan geçmezdi"

'11 ilde ne görüyorsan İstanbul'da çok daha fazlasını göreceksin'

'11 ilde ne görüyorsan İstanbul'da çok daha fazlasını göreceksin'

Canlı yayındaki bardak yüzünden işinden olan spiker veryansın etti

Canlı yayındaki bardak yüzünden işinden olan spiker veryansın etti

Firari FETÖ'cüler Ankara'ya getirildi!

Firari FETÖ'cüler Ankara'ya getirildi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.