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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde öğrenciler Sultan Sazlığına akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 14:49 | Son Güncelleme

Develi ve Yeşilhisar ilçeleri arasında kalan Sultan Sazlığı’na 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde öğrenciler akın ederek hoşça vakit geçirdi.Develi ve Yeşilhisar ilçelerinin sınırları içerisinde kalan, 2002 - 2004 yılları arasında yapılan flora çalışmaları sonucunda alandaki doğal bitki türünün 428 olduğu ve bunlarından 48 tanesinin endemik olduğu tespit edilen Sultan Sazlığı’nda ayrıca 301 kuş türü belirlendi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde öğrenciler Sultan Sazlığına akın etti

Develi ve Yeşilhisar ilçeleri arasında kalan Sultan Sazlığı’na 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde öğrenciler akın ederek hoşça vakit geçirdi.
Develi ve Yeşilhisar ilçelerinin sınırları içerisinde kalan, 2002 - 2004 yılları arasında yapılan flora çalışmaları sonucunda alandaki doğal bitki türünün 428 olduğu ve bunlarından 48 tanesinin endemik olduğu tespit edilen Sultan Sazlığı’nda ayrıca 301 kuş türü belirlendi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde okulların tatil olmasını fırsat bilen öğrenciler, Sindelhöyük Sultan Sazlığı Ziyaretçi Bilgilendirme Merkezine akın etti. Yaklaşık bin kişinin ziyaret ettiği sağlıkta öğrenciler at biniciliği, kayık turları ve çocuk parkında oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.
Vatandaşlar, Sultan Sazlığı’nın özelliğini çocuklara anlatmak ve birebir yaşamalarını sağlamak için ziyaret ettiklerini söyledi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde öğrenciler Sultan Sazlığına akın etti

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde öğrenciler Sultan Sazlığına akın etti

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde öğrenciler Sultan Sazlığına akın etti

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