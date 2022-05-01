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1 Mayıs Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 1 Mayıs 2022 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

01.05.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango severler tarafından ilgiyle takip edilen Şans Topu çekilişi için geri sayım sürüyor. 1 Mayıs Pazar günü haftanın son Şans Topu çekilişi bu akşam yapılacak. Son yapılan son çekiliş sonucu 5+1 kazanan 1 kişi 1.908.905,80 TL kazanmıştı. Peki 1 Mayıs 2022 Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 1 Mayıs Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

1 Mayıs Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 1 Mayıs 2022 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

Şans Topu çekilişi sonuçları vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılırken, büyük çekiliş için geri sayım sona ermek üzere. Bir önceki çekiliş Çarşamba günü gerçekleştirilmişti. 1 Mayıs gününde, haftanın son Şans Topu çekilişi ise bu akşam yapılacak. Peki 1 Mayıs Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu?

1 MAYIS PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilmekte olan ve haftanın 2 günü gerçekleşen 1 Mayıs Şans Topu çekilişi bu akşam yapılacak. Bir önceki çekiliş Çarşamba günü yapılmıştı.

Bugün 1 Mayıs tarihli çekilişin şanslı numaraları saat 20:00'dan sonra belli olacak ve sonuçların açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilmesi bekleniyor. Yapılan son çekiliş sonucu 5+1 kazanan 1 kişi 1.908.905,80 TL kazanmıştı.

1 Mayıs Şans Topu çekilişi sonuçları detaylarına aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/cekilis-sonuclari.65.2021

MİLLİ PİYANGO ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer almaktadır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL'dir.

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