HABER

1 Mayıs Türkiye'de böyle geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 15:14 | Son Güncelleme

1 Mayıs Emekçi ve Dayanışma Günü, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilen 1 Mayıs günü farklı etkinliklerle kutlanıyor.

Ülkemizde de meydanları dolduran kalabalıklarla kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yurdun dört bir anında renkli görüntüleri beraberinde getirdi.

DİSK, KESK, TTB, TMMOB ve 1 Mayıs Bileşenleri tarafından gerçekleştirilen mitingler için sokağa çıkan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.
1 Mayıs'ı kutlamak için sokaklara çıkan binlerce insan Türk bayrakları, pankart ve sloganlarla miting alanlarına ilerledi.
Daha önceden belirlenen alanlarda toplanarak meydanlara yürüyen vatandaşlar, yaşadıkları 1 Mayıs ruhunu haykırdıkları sloganlarla duyurdu.
Görevli polislerin aramalarından geçerek etkinlik alanlarına giren binlerce kişi kimi zaman davul-zurna, kimi zamansa şarkılar eşliğinde halay çekti.
Grupların toplandığı alanlarda çok sayıda seyyar satıcı, simit ve su satan seyyar satıcılara da 1 Mayıs'ta çalışmaya devam ediyor.
1 Mayıs'da bu eğlenceli görüntülerin yanı sıra acı karelerle karşılaşmak da mümkün.
1 Mayıs'ta polisle karşı karşıya gelen bazı göstericiler çıkan arbede sonrası gözaltına alındı.
O anlar da objektiflere yansıdı.
İşte 1 Mayıs'ta yurdun dört bir yanında yaşananlar...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs

En Çok Okunan Haberler

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Meclis'te sandalye dağılımı değişti!

Meclis'te sandalye dağılımı değişti!

Peş peşe açıklamalar geliyor! İttifakta kriz mi var?

Peş peşe açıklamalar geliyor! İttifakta kriz mi var?

Yanal'dan Fenerbahçe iddiası

Yanal'dan Fenerbahçe iddiası

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrendiği anda bakın ne yaptı

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrendiği an bakın ne yaptı

1 Mayıs'ta İstiklal Marşı gerginliği

1 Mayıs'ta İstiklal Marşı gerginliği

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

Diyarbakır’da yol kavgası! 3 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır’da yol kavgası! 3 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'da son dakika terör operasyonu!

Diyarbakır'da sıcak temas! 2 terörist öldürüldü

Ankara'da gerginlik: CHP’liler ile polis arasında arbede yaşandı

Ankara'da gerginlik: CHP’liler ile polis arasında arbede yaşandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.