1 Mayıs Türkiye'de böyle geçti

Ülkemizde de meydanları dolduran kalabalıklarla kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yurdun dört bir anında renkli görüntüleri beraberinde getirdi.

DİSK, KESK, TTB, TMMOB ve 1 Mayıs Bileşenleri tarafından gerçekleştirilen mitingler için sokağa çıkan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

1 Mayıs'ı kutlamak için sokaklara çıkan binlerce insan Türk bayrakları, pankart ve sloganlarla miting alanlarına ilerledi.

Daha önceden belirlenen alanlarda toplanarak meydanlara yürüyen vatandaşlar, yaşadıkları 1 Mayıs ruhunu haykırdıkları sloganlarla duyurdu.

Görevli polislerin aramalarından geçerek etkinlik alanlarına giren binlerce kişi kimi zaman davul-zurna, kimi zamansa şarkılar eşliğinde halay çekti.

Grupların toplandığı alanlarda çok sayıda seyyar satıcı, simit ve su satan seyyar satıcılara da 1 Mayıs'ta çalışmaya devam ediyor.

1 Mayıs'da bu eğlenceli görüntülerin yanı sıra acı karelerle karşılaşmak da mümkün.

1 Mayıs'ta polisle karşı karşıya gelen bazı göstericiler çıkan arbede sonrası gözaltına alındı.

O anlar da objektiflere yansıdı.