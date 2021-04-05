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  4. 1 Milyon TL değerinde eşya çalan hırsızlar böyle yakalandı

1 Milyon TL değerinde eşya çalan hırsızlar böyle yakalandı

05.04.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da 1 hafta içinde 16 evden toplam 1 Milyon lira değerinde eşya çalan hırsızlar yakalandı.

1 Milyon TL değerinde eşya çalan hırsızlar böyle yakalandı

İstanbul’da 1 hafta içinde 16 evden toplam 1 Milyon lira değerinde eşya çalan hırsızlar yakalandı. Polis ekiplerinin hırsızları binada yakalama anı saniye saniye kameraya yansıdı
Olay, 5 Mart tarihinde Yeşilköy’de bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre şüpheliler, daha önceden tespit ettiği apartmanlara girerek kapıyı açmaya çalıştı. Şahıslar kapıyı açmaya çalıştığı sırada, daire sakini kapısının zorlandığı fark edip kapıyı açtı. Daire sakini ile karşılaşan hırsızlar panikleyerek hızlıca apartmandan koşarak uzaklaştılar. Daire sakini ise hemen telefona koşup durumu polise bildirdi.

Kıskıvrak yakalandılar
Bu olayın hemen ardından şüpheliler çevredeki başka apartmanlara girerek daireleri kontrol etmeye başladı. O sırada ihbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olay yerine geldi. Ekipler titiz çalışmaları neticesinde içerisinde oldukları tespit edilen binanın etrafını sardı. Şüpheliler binadan çıkınca polis ekipleri ile karşılaştı ve yakalanarak gözaltına alındı.

16 evden hırsızlık yaptılar
Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen, Hasan Ç.(21), Furkan G.(23) ve Süleyman A.(22)’nin 16 Aralık 2020 tarihi ve 8 Ocak 2021 günleri arasında başta Bakırköy olmak üzere, 8 farklı ilçede toplam 16 adet evden hırsızlık gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelilerin bu tarihler arasında girdikleri evlerden toplam 1 Milyon Lira değerinde ziynet eşyası ve elektronik eşya çaldıkları öğrenildi.
Tutuklandılar
Şüphelilerin Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildiler. Ayrıca, şüphelilerden Hasan Ç.’nin daha önceden 55 farklı hırsızlıktan suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Yakalanma anı kameralara yansıdı
Öte yandan, şüphelilerin binalara giriş ve çıkış anları sonrasında polis ekipleri tarafından yakalanma anları çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye yansıdı.

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