HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 1 NİSAN ŞAKALARI 2023: En yeni, eğlenceli ve komik okulda, iş yerinde ve evde yapılabilecek 1 Nisan şakaları!

1 NİSAN ŞAKALARI 2023: En yeni, eğlenceli ve komik okulda, iş yerinde ve evde yapılabilecek 1 Nisan şakaları!

31.03.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Nisan şakaları ile ilgili araştırmalar okulda, iş yerinde ve evde şaşırtıcı ve komik bir sürpriz yapmak isteyen nedeniyle hız kazandı. 1 Nisan şakalarını sizler için derledik. Listemizde bulunan en yeni, eğlenceli ve komik şakalarla kendinizi, çevrenizi ve sevdiklerinizi gülümsetmeniz mümkün. İşte 2023'e özel en yeni 1 Nisan şakaları...

1 NİSAN ŞAKALARI 2023: En yeni, eğlenceli ve komik okulda, iş yerinde ve evde yapılabilecek 1 Nisan şakaları!

1 Nisan şakaları ve 1 Nisan geleneğinin tarihi merak konusu oldu. bu geleneğin Fransa halkı arasında yaşanan yanlış anlaşılmalardan bugüne kadar geldiği bilinmektedir. Bir dönem 1 Nisan geleneğinin bir halkın arasından çıkıp tüm dünyada bu kadar etkili olacağı kimse tarafından düşünülemezdi. İşte en komik 1 Nisan şakaları...

ezgif.com-webp-to-jpg (15)

EN YENİ, ŞAŞIRTICI VE EĞLENCELİ 1 NİSAN ŞAKALARI!

'ARANIYOR' ŞAKASI

1 Nisan şakalarının arasında en acımasız olanı olarak tabir edilen bu şakayı yapmadan önce arkadaşınızın ya da tanıdığınızın fotoğrafını bulmalısınız. Fotoğrafı güzelce bir A4 kağıdına tasarlayıp bastırın ve altına "Kayıp aranıyor" ilanı verin. Daha sonra etrafınızdaki binaların kapılarına yapıştırabilirsiniz. Emin olun hem yakınlarınız hem de siz çok güleceksiniz.

GAZETE ŞAKASI

Eğer tanıdığımız birinin fotoğrafı varsa, bu fotoğraftan iyi bir fotokopi alıp gazetenin orta sayfalarındaki haberlere fotomontaj yapabilirsiniz. Sonrasında gazeteyi onun okumasını sağlayarak haberlere çıktığına inandırabilirsiniz.

SÜNGERDEN SAHTE ÇİKOLATA ŞAKASI

Evinizde kullanmakta olduğunuz bulaşık süngerini istediğiniz boyutlara parçalayarak bölün. Ardından erittiğiniz çikolata ile bir güzel kaplayın. Çikolata sosu donduğunda bunu kubanınıza ikram edebilirsiniz.

KORKUTAN BÖCEK ŞAKASI

Önce plastik böcekleri buz kabına koyarak buz tutmasını bekleyin. Sonrasında soğuk içecek isteyen kurbanınızın bardağına böcekli buzu koyun ve gelen tepkileri izleyin.

SICAK ÇAYDANLIK ŞAKASI

Sosyal medyada bir dönem çok meşhur olan şakalardan birini bu 1 Nisan'da yapabilirsiniz. Eve oturmaya gelen misafirinize sanki içinde kaynar su varmış gibi çaydanlık şakası yapmak, en güzel fikirlerden olacaktır. Boş çaydanlığı yanlışlıkla misafirinizin üzerine düşürüyormuş gibi yaparak tepkisini görebilir ve eğlenebilirsiniz.

GÖRÜNMEYEN İP ŞAKASI

Üç dört kişi bir araya gelmelisiniz ve kalabalık bir sokakta yürümeye başlamalısınız. Tam birileriyle karşılaşıldığı zaman sanki önünde ip varmış da sanki üzerinden geçiliyormuş gibi bacaklarınızı kaldırmalısınız. Çok kişi olması inandırıcılığı daha da artıracaktır.

FAREYE BENZEYEN TURP ŞAKASI

Önce manavdan kökü tamamen kopmamış bir turp alın. Kökü kopmamış olmalı, çünkü kök kısmı fare kuyruğuna benzediğinden şakamızın can alıcı noktası bu olacak. Turpun yalnızca kök kısmı görünecek şekilde şaka yapmak istediğiniz kişinin en çok kullandığı eşyaların arasına koyarak onu korkutabilirsiniz.

KREMA YERİNE DİŞ MACUNLU BİSKÜVİ

Önce marketten bir paket kremalı bisküvi alınır. Bir kaç bisküvi ortadan bölünür ve kremaları alınır yerine diş macunu sıkılır. Sırayla pakete bir diş macunlu bir normal bisküvi üst üste dizilir. Saka yapılacak arkadaşın yanına gelindiğinde bir tane ağzımıza atarız, sonra ise arkadaşa ikram ederiz. Doğal olarak karşıdaki kişi "Bu ne biçim bisküvi?" diyecektir. Siz durumu çaktırmadan ne olmuş gayet güzel deyip sıradaki normal bisküvileri ağzınıza atmalısınız. Bir daha dene deyip sıradaki öbür bisküviyi de tekrar ikram edersiniz.

PATLAYAN YAPAY MANDALİNA

Mandalina mevsimi geçmeden eğer ki 1 Nisan günü bir mandalina bulursanız eğer alt tarafını bir gazoz kapağı kadar büyük olacak şekilde kesin ama kabuğa zarar vermeyin tekrar geri koyacağız. Ardından bir kaşık alın ve mandalinanın içini boşaltın. Mandalinanın içine ise reçel, un, mayanoze, ketçap, sos gibi malzemeler ile doldurup alt tarafından çıkardığınız kabuğuda yerine koyup yapıştırmalısınız. Daha sonra bu mandalinayı arkadaşınıza ikram edin. Soymak için mandalinayı eline alıp üzerine bastırdığında pörtleyeyip üzerine sıçrayan bir mandalina ile karşılaşacak ve siz de hızla kahkahalar atarak oradan uzaklaşacaksınız.

1 NİSAN NEDEN ŞAKA GÜNÜ OLARAK KUTLANIR?

1564 yılında Fransa kralı IX. Charles, yıl başlangıcını Ocak ayının 1. gününe aldı. Daha önce Avrupa'da yaygın olan yıl başlangıcı 25 Mart'tı. O zamandaki iletişim şartlarıyla Charles'in bu kararı fazla yayılmadı. Duyanlar ise protesto amaçlı eski adetlerine devam ettiler. 1 Nisan'da partiler düzenlediler. Diğerleri ise onları Nisan aptalları olarak nitelendirdiler.

1 Nisan'a "aptallar günü" adını verdiler. Bu günde herkese sürpriz hediyeler verdiler, gerçek olmayan haberler ürettiler. Yıllar sonra Ocak ayının yılın ilk ayı olmasına alışılınca, Fransızlar 1 Nisan gününü kültürlerinin bir parçası görerek devam ettirdiler. Oradan da bütün dünyaya bir şaka günü olarak yayıldı.

1 NİSAN DÜNYA NE GÜNÜ?

Dünya genelinde 1 Nisan şaka günü olarak kutlanır. Şakanın dozunu abartanlar istenmedik sonuçlar ortaya çıkarsa da masum şakalar eğlenceli anların yaşanmasını sağlıyor.

ezgif.com-webp-to-jpg (16)

Farklı kültür, inanç ve dillerde efsaneler içeren 1 Nisan Şaka Günü, Hollanda, Belçika, Kanada, ABD, İsviçre, Japonya dahil dünyanın pek çok yerinde tanınmaktadır. Antik Roma'da Hilarya adıyla benzer bir bayram da kutlanmaktadır. Hindistan'da ise bu bayram 31 Mart'ta Holi adıyla kutlanmaktadır. İnsanların birbirine şaka yapması gelenek haline gelmiştir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adıyaman'da yıkılan İsias Otel ile ilgili yeni gelişme!Adıyaman'da yıkılan İsias Otel ile ilgili yeni gelişme!
YÖK Başkanı Özvar'dan yeni açıklama! Yüz yüze eğitim için tarih verildiYÖK Başkanı Özvar'dan yeni açıklama! Yüz yüze eğitim için tarih verildi
Yeşil Sol Parti seçim bildirgesini açıkladı! Çok konuşulacak maddelerYeşil Sol Parti seçim bildirgesini açıkladı! Çok konuşulacak maddeler
Anahtar Kelimeler:
1 Nisan Şaka Günü 1 nisan

En Çok Okunan Haberler

Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Görenlerin ağızları açık kaldı

Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Görenlerin ağızları açık kaldı

Türkiye’nin yeni batık şehri: Yusufeli sular altına gömüldü

Türkiye’nin yeni batık şehri: Yusufeli sular altına gömüldü

Kılıçdaroğlu kazanırsa AB ile göçmen anlaşması ne olacak? Avrupa medyasına bomba yanıt!

Kılıçdaroğlu kazanırsa AB ile göçmen anlaşması ne olacak? Avrupa medyasına bomba yanıt!

İrfan Değirmenci milletvekili adayı oldu! O partinin genel başkanı duyurdu

İrfan Değirmenci milletvekili adayı oldu! O partinin genel başkanı duyurdu

'Cumhurbaşkanı olsanız ilk neyi değiştirirsiniz?' sorusuna yanıtı gündem oldu!

'Cumhurbaşkanı olsanız ilk neyi değiştirirsiniz?' sorusuna yanıtı gündem oldu!

Film gibi senaryo! Almanya'dan Balıkesir'e yerleşti, planını devreye soktu: Sülale boyu dolandırıcılık

Film gibi senaryo! Almanya'dan Balıkesir'e yerleşti, planını devreye soktu: Sülale boyu dolandırıcılık

İlginizi Çekebilir

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Bahar Fırsatları'na özel modadan teknolojiye binlerce üründe %60'a varan indirimler

Bahar Fırsatları'na özel modadan teknolojiye binlerce üründe %60'a varan indirimler

Deprem sonrasını Armağan Çağlayan'a anlattı! "Saldırıya uğradığımız kesimin..."

Deprem sonrasını Armağan Çağlayan'a anlattı! "Saldırıya uğradığımız kesimin..."

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

Fiyatı 3 bin 999 TL'ye düştü! Kullananların çok sevdiği Cosori airfryerda indirim

Fiyatı 3 bin 999 TL'ye düştü! Kullananların çok sevdiği Cosori airfryerda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.