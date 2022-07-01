Şans oyunu severler gözlerini On Numara çekiliş sonucuna dikti. Peki 1 Temmuz On Numara çekiliş sonucu açıklandı mı? On Numara çekiliş sonucu nasıl sorgulanır? On Numara çekilişi 20.00'da başlayacak. İşte merak edilenler...

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU AÇIKLANDI MI?

On Numara çekiliş sonucu açıklandığında haberimiz güncellenecek.

ON NUMARA KURALLARI NELER?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.



