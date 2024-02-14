1 yılda 300 erkekle birliktelik yaşayan fenomen 2024 yılında hedefini büyüttü! '365 erkekle sevgili olacağım'

Avustralyalı sosyal medya fenomeni 2023 yılında 300 erkekle sevgili olduktan sonra 2024'te çıtayı yükselterek yıl boyunca 365 randevuya çıkmayı hedeflediğini açıkladı. Yılın başından buna 70'den fazla sevgilisi bulunduğunu ifade eden sosyal medya fenomeni Annie Knight, "Hiçbir zaman yoğun bir flört hayatım olmadı. Her zaman flört etmek isteyen bir kişi oldum. Bu yüzden kendime bir meydan okuma yapmaya karar verdim. 365 flört için hazırım" ifadelerini kullandı.

2024 yılı için kendisini yeniden planlamaya aldığını söyleyen Knight, "365 günde 365 kişiyi hedefliyorum ve şu ana kadar programın oldukça ilerisindeyim! Bu hızla yıl ortasında 365'e ulaşacağımı düşünüyorum." dedi.







