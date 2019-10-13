10. Antalya Kitap Fuarı

Bu yıl "Birlikte okuyoruz" sloganıyla 10'uncusu düzenlenen Antalya Kitap Fuarı'nı ilk 2 günde yaklaşık 45 bin kişi ziyaret etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cam Piramit'te düzenlenen fuara, 150 yayınevi ve 205 yazar katıldı.

Fuarda, Banu Avar, İsmail Saymaz, Canan Tan, Hulki Cevizoğlu, Barış Yarkadaş, İhsan Eliaçık, Cüneyt Akman, Ayşe Kulin, Erol Altun ve Vural Savaş'ın ardından bugün de Ataol Behramoğlu, Ertuğrul Günay, Yavuz Selim Demirbağ, Canan Tan, Şükrü Erbaş, Fatih Tuncay, oyuncu Feride Çetin ve sosyal medya fenomeni Selen Pınar Işık (Pucca) okurlarıyla buluştu.

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, fuarda "Sevgili Anadolu" adlı kitabını imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Günay, fuarın kendi bakanlığı döneminde başladığını hatırlatarak, "Magazinin ve dizilerin toplumun kültür yapısını etkilediği bir dönemde hala kitaba olan ilgi, özellikle de gençlerin kitaba olan ilgisi gelecek adına ümit verici." ifadelerini kullandı.

Söyleşiye katılan yazar ve şair Ataol Behramoğlu da bu tür fuarlarda çok farklı görüşteki yazarların okuyucularıyla buluştuğunu belirtti.

20 Ekim'de sona erecek fuarı ilk 2 günde yaklaşık 45 bin kişinin ziyaret ettiği kaydedildi.

