10 Kasım'da bayrak ne zaman yarıya iner? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde saygı duruşu kaç dakika sürer? Atatürk tüm Türkiye'de anılacak

Atatürk 10 Kasım 1938 yılında saat 09.05'te Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. 10 Kasım'da Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tüm yurtta anılacak. Peki, 10 Kasım'da bayrak ne zaman yarıya iner? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde saygı duruşu kaç dakika sürer? İşte detaylar...

10 KASIM BAYRAK NE ZAMAN YARIYA İNER?

Türk Bayrağı, 10 Kasım'da Türkiye'de ve Türkiye Cumhuriyetinin dış temsilciliklerinde, resmi ve milli binalarında yarıya çekilir.

Türk bayrağının yarıya çekileceği diğer haller ve zamanlar Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak tespit ve ilan edilmektedir.

Yayımlanan bilgilere göre;

(Değişik: 22/2/2001 - 2001/2130 K.) Bu hallerde Bayrak, yavaş yavaş yarıya indirilir.

(Değişik: 22/2/2001 - 2001/2130 K.) Sürekli çekilmeyen yerlerde Bayrak, önce tepeye kadar çekilir, sonra yarıya indirilir.

Meclis binasının önündeki bayrak hiç bir zaman yarıya indirilmez.

Anıtkabir'deki bayrak 10 Kasım dışında yarıya indirilemez.

10 KASIM SAYGI DURUŞU KAÇ DAKİKA SÜRER?

10 Kasım'da saat 09.05'te gelen siren sesi eşliğinde meşaleler yakılır ve iki dakikalık saygı duruşunda durulur.

10 Kasım haricindeki saygı duruşlarında ise süre bir dakikadır. S

10 Kasım'da saygı duruşu sonrası gönderde çekili duran bayrak, İstiklal Marşı eşliğinde ağır ağır yarıya indirilir.





