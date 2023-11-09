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  4. 10 Kasım'da bayrak ne zaman yarıya iner? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde saygı duruşu kaç dakika sürer? Atatürk tüm Türkiye'de anılacak

10 Kasım'da bayrak ne zaman yarıya iner? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde saygı duruşu kaç dakika sürer? Atatürk tüm Türkiye'de anılacak

09.11.2023 10:57 | Son Güncelleme:
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10 Kasım'da bayrağın ne zaman yarıya indirileceği ve saygı duruşunun kaç dakika süreceği merak edildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85'inci yıl dönümünde tüm yurtta saygıyla anılacak. Birçok kişi internette, "10 Kasım bayrak ne zaman yarıya iner?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 10 Kasım'da Atatürk'ü Anma Günü'nde saygı duruşu kaç dakika sürer?

10 Kasım'da bayrak ne zaman yarıya iner? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde saygı duruşu kaç dakika sürer? Atatürk tüm Türkiye'de anılacak

Atatürk 10 Kasım 1938 yılında saat 09.05'te Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. 10 Kasım'da Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tüm yurtta anılacak. Peki, 10 Kasım'da bayrak ne zaman yarıya iner? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde saygı duruşu kaç dakika sürer? İşte detaylar...

10 KASIM BAYRAK NE ZAMAN YARIYA İNER?

Türk Bayrağı, 10 Kasım'da Türkiye'de ve Türkiye Cumhuriyetinin dış temsilciliklerinde, resmi ve milli binalarında yarıya çekilir.

Türk bayrağının yarıya çekileceği diğer haller ve zamanlar Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak tespit ve ilan edilmektedir.

Yayımlanan bilgilere göre;

(Değişik: 22/2/2001 - 2001/2130 K.) Bu hallerde Bayrak, yavaş yavaş yarıya indirilir.

(Değişik: 22/2/2001 - 2001/2130 K.) Sürekli çekilmeyen yerlerde Bayrak, önce tepeye kadar çekilir, sonra yarıya indirilir.

Meclis binasının önündeki bayrak hiç bir zaman yarıya indirilmez.

Anıtkabir'deki bayrak 10 Kasım dışında yarıya indirilemez.

10 KASIM SAYGI DURUŞU KAÇ DAKİKA SÜRER?

10 Kasım'da saat 09.05'te gelen siren sesi eşliğinde meşaleler yakılır ve iki dakikalık saygı duruşunda durulur.

10 Kasım haricindeki saygı duruşlarında ise süre bir dakikadır. S

10 Kasım'da saygı duruşu sonrası gönderde çekili duran bayrak, İstiklal Marşı eşliğinde ağır ağır yarıya indirilir.

Günün önemli manşetleri


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