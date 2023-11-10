10 Kasım saygı duruşu kaç dakika? Saygı duruşu kaç dakika sürüyor? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Ata'ya özlem

10 Kasım'da saygı duruşunun kaç dakika süreceğini öğrenmek isteyenler internette araştırma yapıyor. Atatürk 10 Kasım 1938 yılında saat 09.05'te Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Bugün Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tüm yurtta anılacak. İşte, 10 Kasım saygı duruşu süresi...

10 KASIM SAYGI DURUŞU KAÇ DAKİKA SÜRER?

10 Kasım'da saat 09.05'te gelen siren sesi eşliğinde meşaleler yakılır ve iki dakikalık saygı duruşunda durulur.

10 Kasım haricindeki saygı duruşlarında ise süre bir dakikadır. S

10 Kasım'da saygı duruşu sonrası gönderde çekili duran bayrak, İstiklal Marşı eşliğinde ağır ağır yarıya indirilir.

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ HAKKINDA

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası’nda her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor. 10 Kasım 1938’de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, çok sevdiği ülkesine ve hayata veda etti.

Eğitime verdiği önem, kadına verdiği değer, hayvanlara karşı sevgisi ile herkese örnek olan Atatürk’ün ölümü halkı da derin yasa boğdu.

Sadece Türk halkını değil farklı milletlerin de sık sık örnek aldığı ve sevdiği bir liderdi. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılıyor.





