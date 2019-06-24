10 metreden uçtu! Korkunç kaza

Otomobilin bir kısmının suya gömüldüğü kazada, sürücü ve yanında bulunan Ahmet Akif (2), Tuana (8), Ecrinsu (7), Yasemin (34) ve Muzaffer Danaoğlu (66) yaralandı.

İtfaiye, polis ve jandarma tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. (AA)