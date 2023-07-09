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  4. 10 yıl sonra ekrana dönme kararı almıştı! Özgü Namal bölüm başı öyle bir para kazanacak ki...

10 yıl sonra ekrana dönme kararı almıştı! Özgü Namal bölüm başı öyle bir para kazanacak ki...

09.07.2023 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özcan Deniz ile Kızıl Goncalar dizisinde rol alacak olan Özgü Namal'ın ekranlara dönüyor olması hayranlarını sevindirdi. Yıllardır ekrandan uzak olan ve gelen her teklifi elini tersiyle iten Özgü Namal uzun ısrarlar ve telefon görüşmeleri sonucu ikna edildi. Oyuncunun FOX dizisinden kazanacağı para ise dudak uçuklattı.

10 yıl sonra ekrana dönme kararı almıştı! Özgü Namal bölüm başı öyle bir para kazanacak ki...

Uzun yıllardır setlerden uzak sakin bir yaşam sürdüren Özgü Namal, senarist Necati Şahin'in senaryosuna 'evet' dedi. 10 yıldır ekranda olmayan ve Kurtlar Vadisi ile geniş bir hayran kitlesi edinen Özgü Namal için kamera arkası da güvendiği isimlerle donatıldı.

10Haber'de yazan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Özgü Namal, Meryem karakteri ile sosyal medyayı ikiye bölecek.

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ÖZGÜ NAMAL'IN TEK ŞARTI

Özgü Namal proje için İstanbul'a dönecek ve şartı da setteki çalışma saatlerinin çocuklarına uygun düzenlenmesi.

Özgü Namal Özcan Deniz ile başrol oynayacağı diziden bölüm başı 700 bin TL istemesiyle de gündem oldu. Kadın-erkek ücret farkının eşitlendiği dizinin çekimleri eylül sonunda İstanbul'da sete çıkıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Özgü Namal Özcan Deniz meryem

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