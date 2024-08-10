10 yılda 9 ölüme tanık oldu! Kıskanç koca 'lanetli' evde karısını ve kendisini öldürdü... Cansız bedeni havalandırma boşluğunda bulundu

MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın Bang Khen bölgesindeki bir evde 9 yıldır evli olan 49 yaşındaki Natchanath ve 58 yaşındaki Surasee çifti arasındaki tartışma kanlı bitti. Kıskançık krizine giren koca eşini öldürerek kendi canına kıydı. Natchanath'ın cesedi yüzüstü ve üzerinde bir battaniyeyle bulundu. Surasee'nin cesedi ise bir havalandırma boşluğunun yakınında bulundu.

Komşular, çiftin bir önceki gün saat 19:00 civarında tartıştığını duyduklarını bildirdi. Bu alışılmadık bir durum değildi çünkü son bir aydır sık sık tartışıyorlardı, bunun başlıca nedeni Surasee'nin kıskanç davranışları ve Natchanath'ın başka erkeklerle iletişim kurduğuna dair şüpheleriydi.