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    4. 10 yılda 9 ölüme tanık oldu! Kıskanç koca 'lanetli' evde karısını ve kendisini öldürdü... Cansız bedeni havalandırma boşluğunda bulundu

    10 yılda 9 ölüme tanık oldu! Kıskanç koca 'lanetli' evde karısını ve kendisini öldürdü... Cansız bedeni havalandırma boşluğunda bulundu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    10.08.2024 10:37
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    Tayland'ın Bang Khen bölgesinde yerel halk tarafından 'lanetli' olarak isimlendirilen bir evde polisler cinayet ve intihar ihbarı aldı. 10 yılda 9 ölüme tanıklık eden evde kıskanç bir kocanın doğum sonrası masaj terapisti olan karısını öldürdüğü ve ardından kendi canına kıydığı belirtildi.

    10 yılda 9 ölüme tanık oldu! Kıskanç koca 'lanetli' evde karısını ve kendisini öldürdü... Cansız bedeni havalandırma boşluğunda bulundu

    MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın Bang Khen bölgesindeki bir evde 9 yıldır evli olan 49 yaşındaki Natchanath ve 58 yaşındaki Surasee çifti arasındaki tartışma kanlı bitti. Kıskançık krizine giren koca eşini öldürerek kendi canına kıydı. Natchanath'ın cesedi yüzüstü ve üzerinde bir battaniyeyle bulundu. Surasee'nin cesedi ise bir havalandırma boşluğunun yakınında bulundu.

    Komşular, çiftin bir önceki gün saat 19:00 civarında tartıştığını duyduklarını bildirdi. Bu alışılmadık bir durum değildi çünkü son bir aydır sık sık tartışıyorlardı, bunun başlıca nedeni Surasee'nin kıskanç davranışları ve Natchanath'ın başka erkeklerle iletişim kurduğuna dair şüpheleriydi.

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