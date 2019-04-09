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100'den fazla can gitmişti! Kimyasal silah kurbanlarını unutmadılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 13:58 | Son Güncelleme

Suriyeli tiyatro sanatçısı Velid Ebu Raşid, Han Şeyhun ve Duma kimyasal silah saldırıları kurbanlarını anmak için düzenlediği gösteride, çocukları savaş psikolojisinden çıkarmayı ve seslerini dünyaya duyurmayı hedeflediğini söyledi.

Kukla ve tiyatro oyunlarıyla çocukları eğlendiren İdlibli tiyatro sanatçısı Velid Ebu Raşid, bu kez AA kameraları için İdlib'de, Beşşar Esed rejiminin saldırılarında yıkılan binalar ve bomba kalıntıları arasında gösteri düzenledi.

Suriyeli çocuklar kimyasal silah kurbanlarını tiyatroyla andı

Gösteriyi Han Şeyhun ve Duma kimyasal silah katliamları için anma etkinliğine de dönüştüren Ebu Raşid, "Savaşın en büyük mağdurları olan çocukların yüzünü güldürmek, saldırılardan dolayı oluşan psikolojiyi deşarj etmek ve savaş ortamından çıkarmak için kukla gösterileri, tiyatro ve çocuk tiyatrosu faaliyetleri düzenledik." diye konuştu.
Ebu Raşid, Han Şeyhun ve Duma kimyasal saldırıları gibi acı hatıraları çocukların zihninden silmek için çabaladığını belirterek, "Benim derdim burada bombardıman altında yaşayan çocuklar. Onları savaş ortamından çıkarıp bir bombardıman daha olana kadar bu dünyada güzel iki gün yaşatmak istiyorum." dedi.
İdlib'de 2011 yılında en iyi tiyatro oyuncusu ödülünü alan Ebu Raşid, şunları kaydetti:
"Suriye'de 2013’te çocuklara yönelik tiyatro gösterileri düzenleyen Büyülü Karavan ekibine katıldım. Lazkiye’de ve İdlib’deki çocuklara kukla gösteri düzenlemeye başladık. Şam, Humus ve Dera bölgelerinden zorunlu göçler başlayınca çocuklar birbirlerini, adetlerini tanısın diye çok yerde gösteri düzenledim.
Sekiz, dokuz yaşlarındaki çocukların suçu nedir? Bu gerçek hayat onlara zorunlu kılındı. O yüzden enkaz ve kalıntılar üzerinde çocuklara tiyatro düzenledik. Bizim devrimimiz ve hedefimiz barış, özgürlük ve sevgidir. Ben, tiyatro ile çocukların sesini bütün dünyaya ulaştırmak istiyorum."

'EY DUMA, HAN ŞEYHUN, DOĞU GUTA'NIN ÇOCUKLARI SİZLERİ UNUTMADIK'

'EY DUMA, HAN ŞEYHUN, DOĞU GUTA'NIN ÇOCUKLARI SİZLERİ UNUTMADIK'
Tiyatro ve kukla gösterisini izleyen 11 yaşındaki Hatice Halebi, "Ben tiyatroyu çok severim. Ebu Raşid, beni ve mahalle çocuklarını toplayıp gösteri düzenliyor. Bazen gösterilerde oynuyoruz. Yeni şeyler öğreniyoruz. Balon şişirip uçuruyoruz." diye konuştu.
7 yaşındaki Esma Asman da "Gösterileri toplanıp izliyoruz. Çok mutlu oluyoruz. Tiyatroyu çok seviyorum. Bu tiyatroların sürekli yapılmasını dilerim." ifadelerini kullandı.
Gösterinin ardından çocuklar, Han Şeyhun ve Duma kimyasal silah katliamlarının yıl dönümleri olması nedeniyle saldırı kurbanlarını anmak için sembolik maske takıp "Ey Duma, ey Han Şeyhun, ey Doğu Guta'nın çocukları sizleri unutmadık" yazılı balonları havaya bıraktı.
Beşşar Esed rejiminin Han Şeyhun'da sarin gazıyla 100'den fazla sivili katletmesinin üzerinden iki, Duma'da 78 sivili aynı silahla öldürmesinin üzerinden bir sene geçti. Uluslararası kuruluşlar rejimi katliamdan sorumlu tutmuş olsa da henüz yargı süreci işletilmedi. (AA)
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savaş Suriye kimyasal silah silah terör

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