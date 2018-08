100 dolar altı ilk Android Oreo Go telefon! 

Google, geçtiğimiz yıllarda Android Go platformunu duyurmuştu. Düşük donanımlı telefonların daha hızlı ve stabil çalışması için geliştirilen Android Go, maliyeti düşük telefonların da önünü açmıştı. Ancak Android Go ile çalışan telefonların fiyatları genellikle 150 dolar seviyesindeydi. Archos bugün şeytanın bacağını kırdı ve 100 dolar altı Android Oreo Go telefon modelini duyurdu.

Archos’un Android Oreo Go telefonu 5.7 inç büyüklüğünde ekran ile geliyor. 18:9 oranındaki bu ekranın çözünürlüğü ise 960 x 480 olarak belirlenmiş durumda. Gücünü çift çekirdekli 1.4 GHz hızında çalışan Spreadtrum SC9832E yonga setinden alan telefonda 1 GB RAM ve 16 GB dahili depolama birimi yer alıyor.

microSD kart ile 64 GB’a kadar hafıza arttırım imkanı sunan telefonda 8 Megapiksel arka ve 2 Megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor. Çift sim destekli Archos telefon, 2.400 mAh kapasiteli batarya ile geliyor.

Avrupa bölgesinde satışa sunulacak olan Archos Access 57 4G 79.99 euro fiyat etiketine sahip olacak. Türkiye’de satışa sunulmayacak olan bu model genellikle alım gücü düşük ülkelerde satılacak.

