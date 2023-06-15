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100 dolara burger satıyordu... Nusret'in tartışmalı restoranı kapandı

15.06.2023 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de geçtiğimiz yıllarda “New York'un en kötü restoranı" ilan edilen ve mobbing iddialarıyla dikkat çeken Nusret Gökçe’nin restoranı kapandı. New York kentinin Manhattan bölgesinde yer alan Salt Bae Burger isimli restoranda fiyatlar gündem olmuştu.

100 dolara burger satıyordu... Nusret'in tartışmalı restoranı kapandı

Nusret Gökçe’nin New York’ta açtığı ‘Salt Bea Burger’ adlı burger restoranı kapandı. Restoran, 99 dolara altın benekli milkshake ve 100 dolara altın kaplamalı burger satmasıyla ünlenmişti.

Geçtiğimiz yıllarda bu restoran cinsiyetçilik ve mobbing suçlamalarıyla da gündeme gelmişti.

Menüsünde, yalnızca kadınlara sunulan ‘pembe ekmekli sebzeli hamburgere’ yer veren restoran, yemek eleştirmenleri tarafından da topa tutulmuştu.

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KADIN ÇALIŞANLARA DEKOLTE BASKISI

Gökçe’nin eski çalışanları ise, çalışma ortamını 'Açlık Oyunları'na benzetmişti. Gökçe’nin restoranın New York şubesinde barmen olarak çalışan Elizabeth Cruz, restoran müdürlerinin ayrımcılık yaptığını dile getirmişti.

Ekran Alıntısı

İlk çalışma gününde kendisinden ‘dekolte’ giymesinin istendiğini söyleyen Cruz, erkek çalışanların kendisini taciz ettiğini anlatmıştı. Nusret’e dava açan Angelo Maher isimli eski çalışan da, restoranlarda ’ırka dayalı ayrımcılık’ yapıldığını söylemişti.


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