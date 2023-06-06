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  4. 100 milyon liradan fazla vurgun yaptılar! Polis ekipleri operasyon düzenledi: Çok sayıda gözaltı var

100 milyon liradan fazla vurgun yaptılar! Polis ekipleri operasyon düzenledi: Çok sayıda gözaltı var

06.06.2023 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara ve İzmir illerinde forex yatırımı adı altında Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) izinli faaliyet gösterdiklerini beyan ederek 85 milyon TL ve 1 milyon euro vurgun yapan 17 şahıs gözaltına alındı.

100 milyon liradan fazla vurgun yaptılar! Polis ekipleri operasyon düzenledi: Çok sayıda gözaltı var

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, forex yatırım dolandırıcılığı ile ilgili teknik ve fiziki takip sonucu tespit edilen şahıslara yönelik Ankara ve İzmir illerinde ayrı olarak iki operasyon düzenlendi.

Büyük paralar ile forex yatırım yapıldığını gösteren sahte ekran görüntülerini göstererek Ankara, Aydın, İzmir, Antalya ve Muğla’da bulunan mağdurlardan 85 milyon TL ve 1 milyon euro tutarında dolandırdıkları belirlendi.

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Şüpheli şahıslara yönelik düzenlenen 25 Ocak tarihli operasyonda gözaltına alınan 6 şahıstan 5’i tutuklandı, 6 Haziran tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli daha gözaltına alındı.

Şüpheli şahısların ev adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet yarı otomatik makinalı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek ele geçirildi. (İHA)

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Forex vurgun

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