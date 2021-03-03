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  4. 100 yaşındaki fast food çalışanı emekli olmayı düşünmüyor, tek tek masa siliyor

100 yaşındaki fast food çalışanı emekli olmayı düşünmüyor, tek tek masa siliyor

03.03.2021 15:16 | Son Güncelleme:
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100 yaşındaki fast food çalışanı emekli olmayı düşünmüyor, tek tek masa siliyor

100 yaşına giren ABD'li kadın, McDonald's'taki işinden emekli olmayı planlamadığını söyleyerek şaşkına çevirdi. Ruth Shuster adındaki kadına göre, yaş sadece bir sayı ve onun için dönüm noktası.

73 yaşından beri aynı fast food restoranında çalışan ABD'li kadın, 100 yaşına çalışarak giriyor. Haftada üç gün, masaları siliyor ve müşterileri için hizmet ediyor ve yakın zamanda emekli olmayı planlamıyor.

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100 YAŞ BANA GÖRE SADECE BİR SAYI

Ruth, 100 yaşına basmanın büyük bir şey olmadığını ve onu yavaşlatmayacağını söylüyor ve ekliyor: 'Bana göre bu sadece bir sayı. 50 yaşımdayken dul kaldım ve o zamandan beri de çalışıyorum. Ben çalışmayı seviyorum. İnsanların yanında olmaktan ve maaş günlerinden keyif alıyorum.'

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Shuster'a birçok yerden doğum günü için tebrik kartı geliyor.


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McDonald's

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