11-17 Şubat haftalık burç yorumları

KOÇ 11-17 Şubat haftasına başladığınızda maddi konularınız gündeminizde olabilir. Çarşamba öğlene kadar elinize beklediğiniz paralar geçebilir. Maaşınızda veya aldığınız primde artış olacağını öğrenebilirsiniz. Ay’ın Venüs ile olan açısı beklemediğiniz yeni bir gelir fırsatının da önünüze çıkabileceğini gösteriyor. Çarşamba öğleden sonraya baktığımızda, iletişim trafiğiniz artıyor. Hem iç hem eğitim hayatında insanlar size fikir danışabilir. Toplantıların, maillerin, telefonların arka arkaya gelmesi özellikle Cuma akşamına kadar tempolu çalışmanıza neden olabilir. Kardeşiniz, akrabalarınız ile ilgili konularda haberler alabilirsiniz. Çarşamba günü Mars ve Uranüs Koç burcunda kavuşuyor. Hayatınızda beklenmedik olaylarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Tepkilerinize hakim olmakta zorlanacağınız anlar yaşayabilirsiniz. 14 Şubat Perşembe günü Mars Boğa burcuna geçiyor. 31 Mart’a kadar maddi konularınız için enerjinizi harcayacaksınız. Bu dönemde yeni yatırımlar yapmayı düşünebilirsiniz. Yeri geldiğinde de hakkınız olan para için savaşmanız gerekebilir. Cuma akşamı itibariyle aileniz ve eviniz ön planda olacak. Cumartesi ve Pazar günlerinde sert açılar hakim olacak. Yengeç burcundaki Ay’ın yaptığı açılar Cumartesi öğleden sonra hem gönül ilişkilerinizde hem iş ilişkilerinizde gergin anlar yaşamanıza neden olabilir. Ailenizde de gergin zamanlar geçirmenize neden olabilir. Ailevi bir meselede sesinizi yükseltebilirsiniz. Tepkilerinizde dikkatli olmalısınız. Hafta sonu negatif bir durumla karşılaştığınızda verdiğiniz tepkiler olayları büyütebilir. Pazar akşamıyla beraber şansınız açılıyor. Aşk dolu bir sürece giriyorsunuz.

BOĞA 11-17 Şubat haftasına enerjiniz yüksek başlıyorsunuz. Ay Çarşamba öğlene kadar sizin burcunuzda ilerlerken, kendinizle ilgili yapmak istediğiniz değişiklikler için de destek veriyor olacak. Dış görüşünüzde değişiklikler yapabilirsiniz. Ay’ın Venüs ile olan kontağı aşk hayatınızda mutlu bir gün geçirmenizi sağlayabilir. Çarşamba günü Mars ve Uranüs Koç burcunda kavuşuyor. Ani bir gelişme yaşayabilirsiniz. Bu beklenmedik gelişme geçmişinizle alakalı bir olay ya da kişiyle ilgili olabilir. Ayrıca sağlığınıza dikkat etmelisiniz ani bir rahatsızlık ortaya çıkabilir. Çarşamba öğleden sonra ise maddi konularınız gündemde olabilir. Cuma akşamına kadar gelirinizi arttıracak gelişmeler yaşayabilirsiniz. 14 Şubat Perşembe Mars sizin burcunuza geçiyor. 31 Mart’a kadar kendiniz için harekete geçiyorsunuz. Güzelliğinize önem verebilirsiniz. Önce ben diyeceğiniz bir dönem olacak. Uzun zamandır ertelediğiniz şeyleri yapmak için harekete geçebilirsiniz. Cuma akşamıyla beraber kardeşinizle, akrabalarınızla ve eğitim hayatınızla ilgili konular karşınıza çıkabilir. Cumartesi ve Pazar günlerinde gergin açılar meydana gelecek. Ay’ın Yengeç burcunda kurduğu kontaklar sebebiyle, Cumartesi öğleden sonra insanlarla iletişim kurmakta zorlanabilirsiniz. Sizin dediklerinizle onların anladıkları farklı olabilir. Yanlış anlaşılmalar yüzünden gerginlikler yaşayabilirsiniz. Bazen gerçekleri karşı tarafın yüzüne vurmak kırıcı olabilir. Partnerinizle aranızda ufak sorunlar yaşanabilir. Pazar akşamıyla beraber enerjiniz yükseliyor. Evinizde vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Ailenizle planlar yapabilirsiniz.

İKİZLER 11-17 Şubat haftasına düşük enerjiyle başlayabilirsiniz. Hafta sonu kendinizi yormuş olmanız buna neden olabilir. Çarşamba öğlene kadar özellikle sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Duygusal olarak da kendinizi çıkmazda hissedebilirsiniz. Ay ve Venüs arasındaki uyumlu görünüm geçmişinizde bıraktığınız bir gönül ilişkinizle ilgili gelişme yaşayabileceğinizi gösteriyor. Aşk hayatınızda hareketlenmeler olabilir. Çarşamba günü Mars ve Uranüs Koç burcunda kavuşuyor. Beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz. Dostlarınızla gerginlikler yaşanabilir. Çarşamba öğleden sonra ise enerjiniz düzeliyor. Cuma akşamına kadar kendinize daha çok özen göstereceğiniz bir zaman diliminde olacaksınız. İmajınızda değişiklikler yapabilirsiniz. Yeni bir stil yeni bir enerji getirecektir. 14 Şubat Perşembe Mars Boğa burcuna geçiyor. 31 Mart’a kadar enerjiniz biraz düşük olabilir. Sağlığınıza vaktinizi harcayabilirsiniz. Doktor veya hastanelerde zamanınız geçebilir. Duygusal olarak da geçmişteki yaptıklarınız veya yapamadıklarınız için kendinizi suçlayabilirsiniz. Cuma akşamından sonra daha çok maddi konularınızı düşünebilirsiniz. Cumartesi ve Pazar gergin açılar aktif olacak. Cumartesi öğleden sonra Yengeç burcundaki Ay, finansal durumunuzla ilgili stresli zamanlar yaşatabilir. Değerli eşyalarınıza ve paranıza dikkat edin. Bu zamana kadar harcamalarınıza dikkat etmemeniz elinizdeki paranın azalmasına neden olabilir. Hafta sonu maddi durumunuzun sandığınızdan daha zayıf olduğu gerçeğiyle karşılaşabilirsiniz. Elinizde olmayan sebeplerden dolayı da beklenmedik bir ödeme yapabilirsiniz. Pazar akşamı bu durum sona eriyor. Sosyalleşeceğiniz, yakınlarınızla güzel vakitler geçirebileceğiniz bir zaman dilimine gireceksiniz.

YENGEÇ 11-17 Şubat haftasına başladığınızda şansınız açılıyor. Beklediğiniz gelişmeleri yaşayabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamda insanların gözdesi olabilirsiniz. Dostlarınızla vakit geçirebileceğiniz etkinliklere gidebilirsiniz. Şansa ihtiyacım var dediğiniz konular varsa Çarşamba öğlene kadar harekete geçebilirsiniz. Ay'ın Venüs ile olan güzel kontağı sayesinde gönül ilişkilerinizde de olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Çarşamba günü Mars ve Uranüs Koç burcunda kavuşuyor. Kariyer hayatınızda beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz. Yöneticinizle girdiğiniz diyaloglarda tansiyon yükselebilir. Çarşamba öğleden sonraya baktığımızda sağlığınıza dikkat etmeniz gerekli, nüks eden bir rahatsızlık sizi zor duruma sokabilir. Geçmişteki anılarınız aklınıza gelebilir. Nedensiz yere enerjiniz düşebilir. 14 Şubat Perşembe Mars Boğa burcuna geçiyor. 31 Mart’a kadar bulunduğunuz çevrede başarılarınız konuşulabilir. Yaptığınız işte üne kavuşabilirsiniz. Dostlarınızla paylaşımlar yapabilirsiniz. Sosyal yardım kuruluşlarına üye olabilirsiniz. Cuma akşamıyla beraber enerjiniz yerine geliyor. Kendinize bakıyorsunuz, uzun zamandır istediklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Saçınızda, stilinizde değişiklikler yapabilirsiniz. Yalnız Cumartesi öğlene kadar yapmanız faydalı olacaktır. Cumartesi öğleden sonra sizin burcunuzda ilerleyecek olan Ay'ın sert açıları devrede olacak. Pazar akşamına kadar sürecek bu etkide riskli işlerden kaçının. Partnerinizle aranızda sorunlar yaşayabilirsiniz. Duygusal olarak hassas olabilirsiniz. Pazar akşamından itibaren bu enerji sizi terk ediyor. Daha çok maddi konularınıza odaklanacağınız bir zaman dilimi sizi bekliyor.

ASLAN 11-17 Şubat haftasına kariyer konularınızla başlıyorsunuz. Yöneticinizle konuşmak, isteklerinizi veya sorun yaşadığınız konuları dile getirmek için Çarşamba öğlene kadar verimli bir zaman dilimindesiniz. Ay'ın Venüs ile olumlu açısı maddi anlamda daha iyi olabilecek iş tekliflerini karşınıza çıkarabilir. Çalışmıyorsanız sizlerde geleceğinizle ilgili yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Beklediğiniz bir maddi gelişme varsa olumlu sonuçlanabilir. Çarşamba günü Mars ve Uranüs Koç burcunda kavuşuyor. Akademik hayatınızda, yurt dışı işlerinizde sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Seyahatlerinizde dikkatli olmalısınız. Çarşamba öğleden sonra enerjiniz yükseliyor. Cuma akşamına kadar şanslı bir dönemde olacaksınız. Hayatınızda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla sosyalleşebilirsiniz. Pek fazla evde oturmayı tercih etmeyebilirsiniz. 14 Şubat Perşembe Mars Boğa burcuna geçiyor. 31 Mart’a kadar kariyer hayatınızda çok çalışmanız, savaşmanız gereken durumlar olabilir. Güzel yanı ise bu azimli kişiliğiniz sayesinde çok güzel bir iş teklifi alabilirsiniz. Çalışmıyorsanız geleceğinizi garanti altına almak için savaşmanız gerekli olabilir. Sizin hakkınızın yendiği durumlar varsa mutlaka savaşınızı verin. Kazanan siz olacaksınızdır. Cuma akşamından itibaren enerjinizde düşüş olabilir. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Cumartesi öğleden sonra Yengeç burcundaki Ay'ın sert açıları sebebiyle özellikle Pazar akşamına kadar hem fiziksel hem duygusal olarak zor zamanlar geçirebilirsiniz. İlişkinizde gerginlikler olabilir. Pazar akşamıyla beraber enerjiniz yükseliyor. Kendinize odaklanacağınız, daha pozitif şeyler yaşayabileceğiniz bir zaman dilimine giriyorsunuz.

BAŞAK 11-17 Şubat haftasına pozitif bir başlangıç yapıyorsunuz. Beklediğiniz olumlu gelişmeleri yaşayabilirsiniz. Yurt dışı işleriniz, akademik konularınız varsa Çarşamba öğlene kadar güzel haberler alabilirsiniz. Seyahat planları yapmayı düşünebilirsiniz. Ay'ın Venüs ile güzel açısı hem maddiyatınız hem ilişki konularınızda size destek verecektir. Çarşamba günü Mars ve Uranüs Koç burcunda kavuşuyor. Beklenmedik bir borç karşınıza çıkabilir. Bu size ait olmayan eşinizin sorumlu olduğu bir borç da olabilir. Çarşamba günü içerisinde harcamalarınızı internet üzerinden yapmasanız iyi olur. Çarşamba öğleden sonra kariyer konularınız gündemde olabilir. Cuma akşamına kadar işinizle ilgili çözmek istediğiniz konular varsa eyleme geçmeniz iyi olacaktır. Bazılarınıza yeni iş teklifleri gelebilir. 14 Şubat Perşembe Mars Boğa burcuna geçiyor. 31 Mart’a kadar yeni yerlere seyahat edebilirsiniz. Yeni yerler keşfetmek ruhunuza iyi gelecektir. Akademik hayatınıza, yurt dışı bağlantılı işlerinize enerjinizi harcayabilirsiniz. Başvuru ya da evrak teslimi yapacaksınız son dakikaya bırakmayın. Cuma akşamıyla beraber şansınız açılıyor. Dışa dönük olacağınız, arkadaşlarınızla vakit geçirmek isteyeceğiniz bir zaman dilimine giriyorsunuz. Bulunduğunuz toplulukta insanların sizden bahsettiğini duyabilirsiniz. Cumartesi öğlene kadar daha mutlu olacağınız bir süreç sizleri bekliyor. Cumartesi öğleden sonra ve Pazar akşamına kadar Yengeç burcundaki Ay'ın karşıt açılarından dolayı gerginlikler yaşayabilirsiniz. Şanssızlıklar, aksilikler yaşanabilir. Gönül ilişkinizde de sakin kalmaya özen göstermelisiniz. Pazar akşamından sonra bu gergin süreç biterken sizler de daha çok sağlığınıza özen gösterebilirsiniz. Kendinizi yorgun hissettiğiniz için dinlenmek isteyebilirsiniz.

TERAZİ 11-17 Şubat haftasına maddi konularınıza odaklanarak başlıyorsunuz. Çarşamba öğlene kadar ödemelerinizi, harcamalarınızı tamamen kapatmak isteyeceğiniz bir süreçte olabilirsiniz. Miras konunuz varsa lehinize durumlar yaşayabilirsiniz. Ay'ın Venüs ile olumlu kontağı sayesinde maddi olarak sizi mutlu edecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Çarşamba günü Mars ve Uranüs Koç burcunda kavuşuyor. İlişki ve evlilik hayatınızda ani, şok edici bir gelişme yaşayabilirsiniz. Sinirlerinizin gergin olabileceği bir günde olabilirsiniz. Partnerinizle aranızda sorunlar olabilir. Çarşamba öğleden sonra enerjiniz yükseliyor. Cuma akşamına kadar iyimser, mutlu olacağınız bir süreçte olacaksınız. Sizi sevindirecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Seyahatleriniz, yurt dışı işleriniz ve akademik hayatınız daha ön planda olabilir. 14 Şubat Perşembe Mars Boğa burcuna geçiyor. 31 Mart’a kadar maddi konularınız gündeminizde olabilir. Özellikle borçlarınız için harekete geçebilirsiniz. Kredi başvurusu yapabilirsiniz. Eşiniz veya yakınlarınızdan destek görebilirsiniz. Hakkınız olan tutar için savaşmanız gerekebilir. Cuma akşamından itibaren daha çok kariyerinizle ilgili konulara enerjinizi harcayabilirsiniz. İşte yaşadığınız bir olayı çözüme kavuşturmak isteyebilirsiniz. Yöneticinize onunla hem fikir olmadığınız konuları söylemek isteyebilirsiniz. İş hayatınızla ilgili yapmak istedikleriniz varsa Cumartesi öğlene kadar halletmeniz iyi olacaktır. Cumartesi öğleden sonra Pazar akşamına kadar Yengeç burcundaki Ay'ın sert açıları aktif olacak. Kariyerinizi ilgilendiren konularda gergin anlar yaşayabilirsiniz. Karşı tarafa tepki vermeden önce, bu durumun sonuçlarını düşünmeye dikkat edin. Pazar akşamıyla beraber bu etki geçiyor. Şansınızın açıldığı, mutlu bir sürece giriyorsunuz.

AKREP 11-17 Şubat haftasına başladığınızda ilişki ve evlilik hayatınızla ilgili konular ön planda olabilir. Eşinize, sevgilinize daha fazla vakit ayırmak isteyebilirsiniz. Çarşamba öğlene kadar partnerinizden romantik davranışlar görebilirsiniz. Ay'ın Venüs ile kuracağı olumlu açı sayesinde duygusal ve aşk dolu zamanlar geçirebilirsiniz. Ortaklıkla işini yürütenler varsa hafta başında maddi olarak kazancı yüksek işlere imza atabilirler. Çarşamba günü Mars ve Uranüs Koç burcunda kavuşuyor. Sağlığınıza çok dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Ani, beklenmedik bir sağlık sorunu ortaya çıkabilir. Ofiste de tansiyonu yükseltecek beklenmedik durumlar oluşabilir. Evcil hayvanınıza dikkat ediniz. Çarşamba öğleden sonra daha çok maddi konularınıza odaklanacağınız bir dönem başlıyor. Cuma akşamına kadar borçlarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. 14 Şubat Perşembe Mars Boğa burcuna geçiyor. 31 Mart’a kadar ilişki ve evlilik hayatınızda hem aşk dolu hem de tutkulu bir döneme giriyorsunuz. Partnerinizle birbirinize daha fazla bağlanabilirsiniz. Bu tutku bazen kıskançlığa dönüştüğünde ufak tartışmalar yaşanabilir. Cuma akşamıyla beraber olumlu bir sürece giriyorsunuz. Pozitifliğiniz sayesinde her konuyu çözüme ulaştırabilirsiniz. Akademik hayatınız, seyahatleriniz ve yurt dışı işleriniz gündeminizde olabilir. Yalnız Cumartesi öğleden sonra Yengeç burcundaki Ay'ın karşıt açıları sebebiyle Pazar akşamına kadar gergin anlar yaşayabilirsiniz. Seyahatlerinizde dikkatli olmalısınız. Her şey güzel giderken gönül ilişkinizdeki karamsar haliniz, o pozitif enerjinizi yok edebilir. Pazar akşamıyla beraber bu durum geçiyor. Daha çok kariyer hayatınızla ilgili konuları düşüneceğiniz bir zaman diliminde olacaksınız.

YAY 11-17 Şubat haftasına biraz düşük enerjiyle başlayabilirsiniz. Kendinizi halsiz hissetmeniz veya sağlık sorunlarınızın olması buna etken olabilir. Çarşamba öğlene kadar kendinize daha fazla önem vermelisiniz. Ofiste yoğun bir tempoda olabilirsiniz. Ay'ın Venüs ile olumlu kontağı sayesinde çalışma hayatınızda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Çalıştığınız yerde mevkiniz yükselebilir. Altınızda çalışan ekiple başarılara imza atabilirsiniz. Çarşamba günü Mars ve Uranüs Koç burcunda kavuşuyor. Aşk hayatınızda beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ani gelişen bu etkiyle verdiğiniz tepki durumu daha karmaşık hale getirebilir. Çocuğunuza da dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Çarşamba öğleden sonra enerjiniz yükseliyor olacak. Cuma akşamına kadar ilişkinize odaklanacağınız bir süreçte olacaksınız. Ortaklıkla yürüttüğünüz işiniz varsa yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. 14 Şubat Perşembe Mars Boğa burcuna geçiyor. 31 Mart’a kadar ofis hayatınızda çok çalışmanız gereken bir dönemde olabilirsiniz. Emekleriniz karşılığını almak için önce savaşmanız gerekse de sonunda zafer sizin olacaktır. Yalnız sağlığınızı ihmal edebilirsiniz. Bu konuda da dikkatli olmalısınız. Cuma akşamından sonra ekonomik durumunuza daha fazla vakit ayırabilirsiniz. Borçlarınız için harekete geçebilirsiniz. Yeni gelir kaynakları araştırabilirsiniz. Cumartesi öğleden sonra Ay Yengeç burcunda ilerlerken sert açılar yapacak. Pazar akşamına kadar maddi konularınızla ilgili gergin anlar yaşayabilirsiniz. Sizden saklanan bir borç ortaya çıkabilir. Miras meseleniz varsa sizin hakkınız elinizden alınmaya çalışılabilir. Pazar akşamına geldiğimizde bu süreç bitiyor. Sizi mutlu edecek gelişmeler yaşayabileceğiniz bir zaman dilimine giriyorsunuz.

OĞLAK 11-17 Şubat haftasına şanslı başlayan bir burçsunuz. Çarşamba öğlene kadar şansınız açık olacak. Aşk hayatınızda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ay'ın Venüs ile olumlu kontağı da yalnızsanız yeni bir ilişkiyi hayatınıza getirebilir. Çocuğunuzla ilgili beklediğiniz haberler varsa olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni bir hobiye başlamak için harekete geçebilirsiniz. Çarşamba günü Mars ve Uranüs Koç burcunda kavuşuyor. Aile hayatınızda beklenmedik bir durumla karşılaşabilirsiniz. Evinizde riskli hareketlerden kaçının. Yaralayıcı ev kazalarına açık olabilirsiniz. Çarşamba öğleden sonra enerjiniz düşmeye başlayabilir. Cuma'ya kadar sağlığınızla ilgili konulara vakit ayırabilirsiniz. Doktora gitmek için veya tahlil için zaman harcayabilirsiniz. Ofiste de altınızdaki ekiple yeni projelere başlamak için fazla mesai yapabilirsiniz. Duygusal hayatınızda karar veremediğiniz durumlar yaşayabilirsiniz. 14 Şubat Perşembe Mars Boğa burcuna geçiyor. 31 Mart’a kadar aşk hayatınızın hareketleneceği bir döneme giriyorsunuz. Yalnızsanız yeni biriyle tanışabilirsiniz. Enerjinizi ilişkinize ayırabilirsiniz. Çocuğunuzda vaktinizin çoğunluğunu alabilir. Cuma akşamından sonra enerjiniz düzeliyor. Partnerinize odaklanacağınız bir süreç sizleri bekliyor. Beraber daha fazla zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Ay'ın Yengeç burcundayken kurduğu sert açılar Cumartesi öğleden sonra ilişkinizde ve evliliğinizde stresli zamanlar yaşayabileceğinizi gösteriyor. Duygularınız ve mantığınız arasında kalacağınız durumlar yaşayabilirsiniz. Verdiğiniz tepkiler karşı tarafın kalbini kırabilir. Pazar akşamı geldiğinde bu negatiflik sona eriyor. Maddi konularınıza odaklanacağınız bir zaman dilimine giriyorsunuz.

KOVA 11-17 Şubat haftasına başladığınızda ailenizle ve evinizle ilgili konular gündemde olabilir. Çarşamba öğlene kadar aile bireyleriyle daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Ay'ın Venüs ile olumlu açısı ise ailecek yüzünüzü güldürecek bir gelişme yaşatabilir. Evinizde değişiklik düşünüyorsanız maddi olarak bir fırsat yakalayabilirsiniz. Çarşamba günü Mars ve Uranüs Koç burcunda kavuşuyor. Beklenmedik bir olayla karşılaşabilirsiniz. Eğitim hayatınızda beklemediğiniz sonuçlar alabilirsiniz. İnsanlar kurduğunuz iletişimdeki sert tavrınız eleştiri toplayabilir. Elektronik aletlerinize de dikkat etmenizde fayda var. Çarşamba öğleden sonra aşk hayatınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Cuma akşamına kadar şansınızın açık olduğu bir dönemde olacaksınız. Yalnızsanız yeni biri hayatınıza girebilir. Çocuğunuzla ilgili sizi sevindirecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. 14 Şubat Perşembe Mars Boğa burcuna geçiyor. 31 Mart’a kadar ailenize enerjinizi harcayabilirsiniz. Ailenizde sağlık problemi olan birisi varsa ona destek olmanız gerekebilir. Fikirlerinize ihtiyaç duyulan zamanlarda olabilirsiniz. Cuma akşamından sonra enerjiniz azalıyor. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir sürece giriyorsunuz. Cumartesi öğleden sonra Yengeç burcundaki Ay sert kontaklar kuracak. Pazar akşamına kadar önce sağlığınıza sonra duygusal hayatınıza özen göstermelisiniz. Duygusal olarak da karamsar bir ruh haline girebilirsiniz. Sebebi yokken suratınız asık olabilir. Evcil hayvanınıza da dikkat etmelisiniz. İş yaşamınızla ilgili de gerilebilirsiniz. Pazar akşamıyla beraber enerjiniz yükseliyor. Evliliğinize ve ilişkinize odaklanacağınız bir döneme giriyorsunuz.