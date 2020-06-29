Hamilelikte 11. Hafta : 11 Haftalık Gebelik Gelişimi

Sevgili annem bu hafta 11. haftadayız yani 1. trimesteri bitirmek üzereyiz diyebilirim. 11 haftalık gebelik kaç aylık olur diye merak ediyor olabilirsin. Hemen açıklayayım; 3 aylık hamilesin. Ben bu hafta bir incir boyutundayım ve embriyodan bir fetüse dönüştüm. Yani artık biraz daha gerçek bir insana benziyorum.
Artık 5’er 10’ar dakikalık uyku ve uyanıklık döngülerine başladım anneciğim. Ancak uykum çok hafif öksürürsen ya da hapşırırsan hemen uyanabilirim. Ayrıca su altında nefes alabildiğimi biliyor muydun? Buna benim özel gücüm de diyebiliriz. Şu an yaptığım şey bu. Ciğerlerimin büyüyüp gelişmesine yardımcı olacak az miktarda amniyotik sıvıyı teneffüs etmeye başladım. Yaşadıklarına hala şaşırıyor ve 11 haftalık bebek anne karnında nerededir tam olarak bilemiyorsan açıklayayım: ben şu anda senin karnının alt bölgesinde yer alan iç üreme organlarından olan rahminin (uterus) içindeyim. Ben büyüdükçe rahmin de bana yer sağlamak için genişleyecek ve yukarı doğru çıkacak.
Başım dikleştikçe omuriliğime doğru yaslanıyor ve böylece çenem de göğsümden ayrılıyor. Yüzüm yuvarlaklaştı ve burnum da hafifçe şekillendi. Bu hafta kulaklarım başımın yan taraflarına doğru çekilmeye başladı. Başım hala vücudumun geri kalanına göre orantısız derecede büyük. Ama her geçen gün büyümeye devam ediyorum ve bu durum yakında değişecek tabii ki. 20. haftaya kadar şimdiki halimden 3 kat daha büyümüş olacağım.
Eğer bir kız isem yumurtalıklarım oluştu ve eğer bir erkeksem testislerim ve skrotumum gelişti. Dış genital organlarım da belirginleşmeye başladı. Ancak şu anda cinsiyetimi öğrenmeniz için çok erken. Yaklaşık üç hafta daha beklemeniz gerekecek.
Bir önceki ay el ve ayak parmaklarım birleşik durumdaydı yani perdeliydi ancak bu hafta itibariyle parmaklarım birbirinden ayrıldı. Gözlerim ise hala sıkı sıkı kapalı. Beynim tüm hızıyla gelişmeye devam ediyor ve dakikada binlerce nöron üretiyor. Bütün yaşamsal organlarım da bu ay itibariyle oluşmaya başladı ve gelişmeleri de hızlanarak devam edecek.
Bütün bunları duyduktan sonra 11 haftalık bebek hareketleri hissedilir mi diye düşünmüş olabilirsin. Ama maalesef anneciğim sen henüz benim hareketlerimi hissedemiyorsun çünkü henüz o kadar aktif değilim. Kollarımı açıp bükemiyorum ve tekme atma hareketi yapamıyorum. Merak etme bir iki haftaya kalmaz onları da yapacağım. Ayrıca birkaç haftadır kalp atışlarım da oldukça hızlı. Hatta seninkinin 2 katı hızlı atıyor ve kalbimin dört odacıklı yapısı oluştu.
Yeni bir haftaya başladık ve senin aklında bana dair bir sürü soru var, mesela 11 haftalık gebelikte bebeğin boyu ne kadar olur? Bunlardan biri. Bu hafta itibariyle boyum 4,5 santimetre arasında kilom ise 8 grama yaklaştı anneciğim. Tıpkı bir incir büyüklüğündeyim. Senin bana en iyi şekilde baktığını biliyorum, burada keyfim yerinde ve hızlı bir şekilde büyüyorum.
Bu hafta kontrole gidersen doktor ultrasonla karnının içini görüntülediğinde beni görmekte zorlanabilirsin çünkü henüz çok ufağım. Aslında görülebilir bir cilt tabakam var şu an ama biraz daha opak hale gelmesi gerekiyor. Hatta saçlarım ve tırnak yataklarım bile oluşmaya başladı aslında. Sadece sen şimdilik göremiyorsun. Eğer 11 haftalık ikiz gebelik yaşıyorsan ultrasonda bir ya da iki plasenta görünecektir. 1 plasenta varsa muhtemelen ikizimle birlikte aynı plasentayı paylaşıyoruzdur, yani tek yumurta ikiziyiz demektir. Ultrasonda eğer 2 plasenta görülüyorsa da çift yumurta ikizi olduğumuz anlaşılır.
Plasenta İle Alakalı Daha Detaylı Bilgi İçin: Plasenta Nasıl Oluşur?, Ne İşe Yarar?
Ultrason Terimlerine Ne Kadar Hakimsiniz?: Tüm Ultrason Terimleri ve Anlamları
Bu haftalarda ben hızla gelişmeye ve değişmeye devam ediyorum ancak sendeki değişimler biraz yavaşlayacak anneciğim. 12. haftaya kadar karnının görünümünde fazla bir fark olmayacak çünkü ben henüz senin leğen kemiğinin içine sığabilecek kadar küçüğüm. Yani henüz karnın insanların senin hamile olduğunu anlayamayacakları kadar küçük.
Ancak önümüzdeki haftalardan itibaren vücudun daha fazla kan, ter, amniyotik sıvı ve yağ üreteceği için bol bol suya ihtiyaç duyacaksın. Hatta bazen kendini günlerdir su içmemiş kadar susuz hissedebilirsin. Bu yüzden dışarı çıkarken yanında su bulundurman iyi olur. Su haricinde bol süt de içebilirsin ama asitli içeceklerden uzak durmalısın anneciğim.
Bu aralar duygu durumun da stabil değil. Bazen kendini çok gergin, heyecanlı ya da kızgın hissedebilirsin. Stresli ortamlardan ve kalabalık yerlerden uzak durman senin için daha iyi olacaktır. Bunun dışında yoga yapmak veya yüzmek de sana iyi gelecektir.
Cildinde de çeşitli değişiklikler gerçekleşebilir. Çok kuruyabilir ya da tam tersi çok yağlı bir hal alabilir. Ayrıca ilerleyen zamanlarda çatlaklar da oluşabilir anneciğim. Bunun için satılan ve cildin elastikiyetini koruyan kremlerden alıp deneyebilirsin ya da bitkisel yağlardan da yardım alabilirsin. Öncelikle doktorundan tavsiye alman daha iyi olur.
Hamileliğin 11. haftasında karın ağrısı en yaygın şikayetlerden biri. Sen de maalesef bu aralar fazlaca karnında ve kasıklarında ağrı ve kramplar hissedebilirsin. Çünkü rahmin benim büyümeme ayak uydurabilmek için geriliyor. Senin acı duymanın sebebi de uterusu (rahmi) karın duvarına bağlayan dokuların gerilmesi. Bunun için üzgünüm keşke hiç acı çekmesen.
11 haftalık gebelik şikayetlerinden biri olarak, kendini çok yorgun ve halsiz hissedebilirsin. Ancak bu durum ikinci trimestere geldiğimizde düzelecektir. Yani az kaldı. Şimdilik gün içinde biraz daha fazla dinlenebilirsin. Kendini yorgun hissettiğin zamanlarında uzanman iyi olur. Aynı zamanda yürüyüşlere çıkman, bol bol hava alman ya da spor yapman da faydalı olacaktır.
Üzgünüm ama sabah bulantıları ve mide ağrıları devam ediyor. Ama geçmesine çok az kaldı anneciğim seni çok yoruyorum biliyorum ama biraz daha dayanmalısın.. Aslında bulantı yaşaman iyi bir haber çünkü hormonlarının iyi çalıştığının bir göstergesi. İlk trimesterde bulantısı olmayan anne adayları ise genellikle son 12 haftada yaşıyor bunu. Midenin daha rahat olması için az az ve sık sık yemeye devam et. Bolca su iç, yağlı yiyecekler yeme ve lifli gıdalara ağırlık ver. Yemeklerden sonra da hemen uzanma.
Keşke Olmasa: Hamilelikte Mide Bulantısı İle İlgili Bilmeniz Gerekenler
Bu haftadan itibaren özellikle de geceleri yatarken bacaklarında kramplar oluşabilir ve seni uykundan uyandırabilir. Bu çok can sıkıcı bir şey ama ilk trimesterde hamilelik sıkıntıları biraz daha fazla oluyor. Bu da onlardan biri ve en yaygın görülen belirtilerden biri. Vücudun bu yeni duruma ve bana alışmaya çalıştığı ve hormonların değiştiği için oluyor tüm bunlar. Benim için bu kadar fedakarlık yaptığın için teşekkür ederim. Potasyum ve magnezyum içeren gıdalar krampların için faydalı olabilir. Patates, muz, somon balığı, ıspanak ve avokado potasyum açısından zengindir. Tam tahıllar, badem, ceviz, fındık, kuru baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler ve çilek, karpuz, kavun gibi meyveler de bolca magnezyum içerir. Ayrıca yatmadan evvel ılık bir banyo yapman da kaslarını rahatlatacaktır.
İlk tirmesterde bulantılarından dolayı iştahın pek yoktu ancak önümüzdeki günlerde bulantıların geçecek ve kendini daha iyi hissedeceksin. Beslenmene dikkat etmen ve özen göstermen benim gelişimim ve ikimizin sağlığı için de çok önemli. Doktorumuz nasıl beslenmen gerektiğini sana detaylı olarak anlatacaktır ancak bu dönemde tüketmen gereken bazı gıdalar var.
Gebelik Boyunca Beslenme Konusunda Tüm Dikkat Etmeniz Gerekenler: Gebelikte Beslenme Rehberi
Hamileliğinin bu ilk trimesterinde bulantıların yüzünden muhtemelen saatlerce aç kalıyorsun. Ancak bunu yapman zararlı. Küçük atıştırmalar şeklinde de olsa yemeli ve mideni boş bırakmamalısın. Böylece kan şekerini de düzenlemiş olursun. Az az yemek mide yanması ve mide ağrısı gibi problemlerini de minimuma indirir.
Hamileliğinin 11. ve 13. haftaları arasında yaptırman gereken önemli testler var. Bunlar ilk üç aylık dönem taraması olarak geçiyor genelde ve bende kromozamal bir bozukluk olup olmadığını öğrenmek için yapılıyor.
Özel İnsanlar İle İlgili Daha Detaylı Bilgiler İçin: Down Sendromu Rehberi
İkili Tarama Testi İle Alakalı Daha Detaylı Bilgi İçin: İkili Tarama Testi Rehberi
Hamileliğinizin bu içinde bulunduğunuz döneminde cinsel ilişkiye girmeniz zararlı değildir. Bebeğinizi tehlikeye atmış olmazsınız. Rahim ağzı kanalınızda yer alan salgı bakterilerin ve spermin rahmin içine girmesini engeller. Partnerinizin cinsel organının da bebeğin bulunduğu yere temas etmesi mümkün değildir. Sadece doğumunuza son 4 hafta kala ilişkiye girilmesi önerilmez. Hatta hamileyken orgazm olmanın bebeğin kalp atışlarını da düzene soktuğu görülmüştür.
Ancak ilk üç ay içerisinde cinsel isteğinizde düşüş görülebilir. Bunun nedeni yaşadığınız yorgunluk, halsizlik, bulantı ve kusmalardır. Büyük ihtimalle ikinci trimesterde cinsel isteğinizde bir artış yaşayacaksınız.
Eğer düşük tehlikesi varsa, yoğun vajinal kanama, ilişki sırasında ağrı veya kanama, erken doğum riski ve plasenta previa gibi durumların varlığında genelde cinsel ilişkiye girmek yasaklanır. Ayrıca ilişki sırasında kimyasal bir madde kullanılmamalı, kullanılan prezervatifler kokulu olmamalı veya kimyasal içermemeli. Ağrı veya kanama gibi durumlar olduğunda doktorunuza haber vermeniz önemlidir. Bunun dışında aklınıza takılan bir soru olduğunda veya herhangi bir çekinceniz varsa bunu doktorunuzla paylaşmanız rahatlamanıza da yardımcı olur.
Diğer tüm haftalar için Hafta Hafta Gebelik sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın!
Okuyucu Yorumları 0 yorum