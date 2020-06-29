Hamilelikte 11. Hafta : 11 Haftalık Gebelik Gelişimi

Sevgili annem bu hafta 11. haftadayız yani 1. trimesteri bitirmek üzereyiz diyebilirim. 11 haftalık gebelik kaç aylık olur diye merak ediyor olabilirsin. Hemen açıklayayım; 3 aylık hamilesin. Ben bu hafta bir incir boyutundayım ve embriyodan bir fetüse dönüştüm. Yani artık biraz daha gerçek bir insana benziyorum. Gebelikte Bebeğinizin 11. Hafta Gelişimi Artık 5’er 10’ar dakikalık uyku ve uyanıklık döngülerine başladım anneciğim. Ancak uykum çok hafif öksürürsen ya da hapşırırsan hemen uyanabilirim. Ayrıca su altında nefes alabildiğimi biliyor muydun? Buna benim özel gücüm de diyebiliriz. Şu an yaptığım şey bu. Ciğerlerimin büyüyüp gelişmesine yardımcı olacak az miktarda amniyotik sıvıyı teneffüs etmeye başladım. Yaşadıklarına hala şaşırıyor ve 11 haftalık bebek anne karnında nerededir tam olarak bilemiyorsan açıklayayım: ben şu anda senin karnının alt bölgesinde yer alan iç üreme organlarından olan rahminin (uterus) içindeyim. Ben büyüdükçe rahmin de bana yer sağlamak için genişleyecek ve yukarı doğru çıkacak. Başım dikleştikçe omuriliğime doğru yaslanıyor ve böylece çenem de göğsümden ayrılıyor. Yüzüm yuvarlaklaştı ve burnum da hafifçe şekillendi. Bu hafta kulaklarım başımın yan taraflarına doğru çekilmeye başladı. Başım hala vücudumun geri kalanına göre orantısız derecede büyük. Ama her geçen gün büyümeye devam ediyorum ve bu durum yakında değişecek tabii ki. 20. haftaya kadar şimdiki halimden 3 kat daha büyümüş olacağım.

Eğer bir kız isem yumurtalıklarım oluştu ve eğer bir erkeksem testislerim ve skrotumum gelişti. Dış genital organlarım da belirginleşmeye başladı. Ancak şu anda cinsiyetimi öğrenmeniz için çok erken. Yaklaşık üç hafta daha beklemeniz gerekecek. Bir önceki ay el ve ayak parmaklarım birleşik durumdaydı yani perdeliydi ancak bu hafta itibariyle parmaklarım birbirinden ayrıldı. Gözlerim ise hala sıkı sıkı kapalı. Beynim tüm hızıyla gelişmeye devam ediyor ve dakikada binlerce nöron üretiyor. Bütün yaşamsal organlarım da bu ay itibariyle oluşmaya başladı ve gelişmeleri de hızlanarak devam edecek. Bütün bunları duyduktan sonra 11 haftalık bebek hareketleri hissedilir mi diye düşünmüş olabilirsin. Ama maalesef anneciğim sen henüz benim hareketlerimi hissedemiyorsun çünkü henüz o kadar aktif değilim. Kollarımı açıp bükemiyorum ve tekme atma hareketi yapamıyorum. Merak etme bir iki haftaya kalmaz onları da yapacağım. Ayrıca birkaç haftadır kalp atışlarım da oldukça hızlı. Hatta seninkinin 2 katı hızlı atıyor ve kalbimin dört odacıklı yapısı oluştu.

Hamileliğin 11. Haftasında Bebeğinizin Büyüklüğü Yeni bir haftaya başladık ve senin aklında bana dair bir sürü soru var, mesela 11 haftalık gebelikte bebeğin boyu ne kadar olur? Bunlardan biri. Bu hafta itibariyle boyum 4,5 santimetre arasında kilom ise 8 grama yaklaştı anneciğim. Tıpkı bir incir büyüklüğündeyim. Senin bana en iyi şekilde baktığını biliyorum, burada keyfim yerinde ve hızlı bir şekilde büyüyorum. 11 Haftalık Gebelik Görüntüsü Bu hafta kontrole gidersen doktor ultrasonla karnının içini görüntülediğinde beni görmekte zorlanabilirsin çünkü henüz çok ufağım. Aslında görülebilir bir cilt tabakam var şu an ama biraz daha opak hale gelmesi gerekiyor. Hatta saçlarım ve tırnak yataklarım bile oluşmaya başladı aslında. Sadece sen şimdilik göremiyorsun. Eğer 11 haftalık ikiz gebelik yaşıyorsan ultrasonda bir ya da iki plasenta görünecektir. 1 plasenta varsa muhtemelen ikizimle birlikte aynı plasentayı paylaşıyoruzdur, yani tek yumurta ikiziyiz demektir. Ultrasonda eğer 2 plasenta görülüyorsa da çift yumurta ikizi olduğumuz anlaşılır. Plasenta İle Alakalı Daha Detaylı Bilgi İçin: Plasenta Nasıl Oluşur?, Ne İşe Yarar?

Ultrason Terimlerine Ne Kadar Hakimsiniz?: Tüm Ultrason Terimleri ve Anlamları Gebeliğin 11. Haftasında Yaşayacağınız Değişimler Bu haftalarda ben hızla gelişmeye ve değişmeye devam ediyorum ancak sendeki değişimler biraz yavaşlayacak anneciğim. 12. haftaya kadar karnının görünümünde fazla bir fark olmayacak çünkü ben henüz senin leğen kemiğinin içine sığabilecek kadar küçüğüm. Yani henüz karnın insanların senin hamile olduğunu anlayamayacakları kadar küçük. Ancak önümüzdeki haftalardan itibaren vücudun daha fazla kan, ter, amniyotik sıvı ve yağ üreteceği için bol bol suya ihtiyaç duyacaksın. Hatta bazen kendini günlerdir su içmemiş kadar susuz hissedebilirsin. Bu yüzden dışarı çıkarken yanında su bulundurman iyi olur. Su haricinde bol süt de içebilirsin ama asitli içeceklerden uzak durmalısın anneciğim. Bu aralar duygu durumun da stabil değil. Bazen kendini çok gergin, heyecanlı ya da kızgın hissedebilirsin. Stresli ortamlardan ve kalabalık yerlerden uzak durman senin için daha iyi olacaktır. Bunun dışında yoga yapmak veya yüzmek de sana iyi gelecektir.

Cildinde de çeşitli değişiklikler gerçekleşebilir. Çok kuruyabilir ya da tam tersi çok yağlı bir hal alabilir. Ayrıca ilerleyen zamanlarda çatlaklar da oluşabilir anneciğim. Bunun için satılan ve cildin elastikiyetini koruyan kremlerden alıp deneyebilirsin ya da bitkisel yağlardan da yardım alabilirsin. Öncelikle doktorundan tavsiye alman daha iyi olur. 11. Hafta Hamilelik Belirtileri Hamileliğin 11. haftasında karın ağrısı en yaygın şikayetlerden biri. Sen de maalesef bu aralar fazlaca karnında ve kasıklarında ağrı ve kramplar hissedebilirsin. Çünkü rahmin benim büyümeme ayak uydurabilmek için geriliyor. Senin acı duymanın sebebi de uterusu (rahmi) karın duvarına bağlayan dokuların gerilmesi. Bunun için üzgünüm keşke hiç acı çekmesen. 11 haftalık gebelik şikayetlerinden biri olarak, kendini çok yorgun ve halsiz hissedebilirsin. Ancak bu durum ikinci trimestere geldiğimizde düzelecektir. Yani az kaldı. Şimdilik gün içinde biraz daha fazla dinlenebilirsin. Kendini yorgun hissettiğin zamanlarında uzanman iyi olur. Aynı zamanda yürüyüşlere çıkman, bol bol hava alman ya da spor yapman da faydalı olacaktır.

Üzgünüm ama sabah bulantıları ve mide ağrıları devam ediyor. Ama geçmesine çok az kaldı anneciğim seni çok yoruyorum biliyorum ama biraz daha dayanmalısın.. Aslında bulantı yaşaman iyi bir haber çünkü hormonlarının iyi çalıştığının bir göstergesi. İlk trimesterde bulantısı olmayan anne adayları ise genellikle son 12 haftada yaşıyor bunu. Midenin daha rahat olması için az az ve sık sık yemeye devam et. Bolca su iç, yağlı yiyecekler yeme ve lifli gıdalara ağırlık ver. Yemeklerden sonra da hemen uzanma. Keşke Olmasa: Hamilelikte Mide Bulantısı İle İlgili Bilmeniz Gerekenler Bu haftadan itibaren özellikle de geceleri yatarken bacaklarında kramplar oluşabilir ve seni uykundan uyandırabilir. Bu çok can sıkıcı bir şey ama ilk trimesterde hamilelik sıkıntıları biraz daha fazla oluyor. Bu da onlardan biri ve en yaygın görülen belirtilerden biri. Vücudun bu yeni duruma ve bana alışmaya çalıştığı ve hormonların değiştiği için oluyor tüm bunlar. Benim için bu kadar fedakarlık yaptığın için teşekkür ederim. Potasyum ve magnezyum içeren gıdalar krampların için faydalı olabilir. Patates, muz, somon balığı, ıspanak ve avokado potasyum açısından zengindir. Tam tahıllar, badem, ceviz, fındık, kuru baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler ve çilek, karpuz, kavun gibi meyveler de bolca magnezyum içerir. Ayrıca yatmadan evvel ılık bir banyo yapman da kaslarını rahatlatacaktır.

Gebeliğin 11. Haftasında Beslenme İlk tirmesterde bulantılarından dolayı iştahın pek yoktu ancak önümüzdeki günlerde bulantıların geçecek ve kendini daha iyi hissedeceksin. Beslenmene dikkat etmen ve özen göstermen benim gelişimim ve ikimizin sağlığı için de çok önemli. Doktorumuz nasıl beslenmen gerektiğini sana detaylı olarak anlatacaktır ancak bu dönemde tüketmen gereken bazı gıdalar var. Ispanak : Ispanak folik asit açısından zengin bir sebze ve benim beyin gelişimim açısından da çok önemli. Ispanağı yemek olarak yiyebileceğin gibi salatalarına da ekleyebilirsin.

: Ispanak folik asit açısından zengin bir sebze ve benim beyin gelişimim açısından da çok önemli. Ispanağı yemek olarak yiyebileceğin gibi salatalarına da ekleyebilirsin. Mercimek : Protein deposu olan mercimeği bolca tüketmelisin anneciğim. Hamileliğin boyunca protein alımın her zamankinden 25 mg daha fazla olmalı. Benim gelişmekte olan dokularım ve kaslarım için önemli olan protein yüksek miktarda kalsiyum içeren gıdalarda da bulunabilir aklında olsun.

: Protein deposu olan mercimeği bolca tüketmelisin anneciğim. Hamileliğin boyunca protein alımın her zamankinden 25 mg daha fazla olmalı. Benim gelişmekte olan dokularım ve kaslarım için önemli olan protein yüksek miktarda kalsiyum içeren gıdalarda da bulunabilir aklında olsun. Yoğurt : Bu dönemde bol bol süt ve yoğurt tüketmelisin. Yoğurt ihtiyacın olan kalsiyum bakımından oldukça zengindir. Kalsiyum benim kıkırdak dokumun oluşumu, iskelet sistemimin ve kemiklerimin gelişimi için çok önemli. Eğer yeterli miktarda kalsiyum almazsan ben senin vücudundaki kalsiyumu almak zorunda kalırım ve sen eksiklik yaşarsın.

: Bu dönemde bol bol süt ve yoğurt tüketmelisin. Yoğurt ihtiyacın olan kalsiyum bakımından oldukça zengindir. Kalsiyum benim kıkırdak dokumun oluşumu, iskelet sistemimin ve kemiklerimin gelişimi için çok önemli. Eğer yeterli miktarda kalsiyum almazsan ben senin vücudundaki kalsiyumu almak zorunda kalırım ve sen eksiklik yaşarsın. Kırmızı et : Demir ihtiyacımızın çoğunu kırmızı etten karşılayabilirsin. Hamilelik döneminde demir eksikliği yaşaman benim erken doğum riskimi artırır ve yeterince gelişemememe sebep olur. Eğer yemiyorsan, yeşil yapraklı sebzeler, tahıllar ve kuru baklagillerden de demir alabilirsin.

: Demir ihtiyacımızın çoğunu kırmızı etten karşılayabilirsin. Hamilelik döneminde demir eksikliği yaşaman benim erken doğum riskimi artırır ve yeterince gelişemememe sebep olur. Eğer yemiyorsan, yeşil yapraklı sebzeler, tahıllar ve kuru baklagillerden de demir alabilirsin. Balık: Deniz ürünleri, özellikle de somon balığı omega-3 deposudur. Hamileliğin boyunca en az haftada 2 defa deniz ürünleri tüketmen benim beyin ve göz sağlığım için çok faydalıdır. Somon balığı ayrıca önemli miktarda D vitamini de içerir. Ancak kabuklu deniz ürünleri cıva içerdiği için hamilelikte tavsiye edilmiyor. Gebelik Boyunca Beslenme Konusunda Tüm Dikkat Etmeniz Gerekenler: Gebelikte Beslenme Rehberi Gebeliğin 11. Haftasında Dikkat Etmeniz Gerekenler Hamileliğinin bu ilk trimesterinde bulantıların yüzünden muhtemelen saatlerce aç kalıyorsun. Ancak bunu yapman zararlı. Küçük atıştırmalar şeklinde de olsa yemeli ve mideni boş bırakmamalısın. Böylece kan şekerini de düzenlemiş olursun. Az az yemek mide yanması ve mide ağrısı gibi problemlerini de minimuma indirir. 11 Haftalık Gebelikte Tarama Testleri Hamileliğinin 11. ve 13. haftaları arasında yaptırman gereken önemli testler var. Bunlar ilk üç aylık dönem taraması olarak geçiyor genelde ve bende kromozamal bir bozukluk olup olmadığını öğrenmek için yapılıyor. İkili Tarama Testi: Bu test, bende Down Sendromu ve Edward’s Sendromu gibi kromozom anomalisi ihtimalinin yüksek olup olmadığını belirlemek için yapılıyor. Bunun için senden aynı normal kan tahlillerindeki gibi bir miktar kan alınıyor. Ancak bu test sadece bende bir anomali olma riskini ölçüyor yani kesin bir tespit yapmıyor. Sonuçta eğer risk varsa bunu kesin olarak belirlemek için de CVS gibi yöntemler uygulanıyor. İkili teste çoğu zaman ense kalınlığı testi (NT) de eklenir ve doğru bir sonuca ulaşmak kolaylaşır. Özel İnsanlar İle İlgili Daha Detaylı Bilgiler İçin: Down Sendromu Rehberi