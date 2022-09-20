HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 11 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunan okul müdürüne 149 yıl hapis istemi

11 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunan okul müdürüne 149 yıl hapis istemi

20.09.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de Şubat ayında meydana gelen mide bulandıran olayda ortaokul müdürü Mustafa K. 11 kız öğrenciyi taciz edip, cinsel istismarda bulunmuştu. Sapık okul müdürü için 149 yıla kadar hapis istendi. Mustafa K.'nın kız öğrencilerin özel bölgelerine rahatsız edici şekilde baktığı, 'kara gözlüm', 'aşkım' diyerek bazı kız öğrencilere de hoşlanmayacakları şekilde hitap ettiği belirtilmişti.

11 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunan okul müdürüne 149 yıl hapis istemi

Eskişehir’in Alpu ilçesinde Alpu Ortaokulu ve Alpu Ertuğrulgazi İmam Hatip Ortaokulu’nda müdürlük görevini yürüten Mustafa K. hakkında, kız öğrencileri sözlü ve elle taciz ettiğine yönelik iddialar üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şubat ayında soruşturma başlatılmıştı. 10 ayrı kız öğrenciye yönelik tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli Mustafa K. şikâyetler üzerine gözaltına alınmıştı. Okul müdürü Mustafa K. çıkarıldığı Beylikova Sulh Ceza Mahkemesince ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ ve ‘cinsel istismar’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

69 YILDAN 149 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Okul müdürü Mustafa K. hakkındaki soruşturmanın tamamlanmasının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, şüpheli Mustafa K.’nin 11 çocuk mağdura karşı ayrı ayrı işlediği iddia olunan ‘çocuğun cinsel istismarı, çocuğa karşı cinsel taciz ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından 69 yıldan 149 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede, ‘çocuğun cinsel istismarı ve çocuğa karşı cinsel taciz’ suçunun; vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi nedeniyle verilecek cezanın yarı oranında artırılması talep edildi. Ayrıca ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçunun cinsel amaçla işlenmesi nedeniyle verilecek cezanın yarı oranında, çocuğa karşı ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi nedeniyle 1 kat artırılması talep edildi.

Screenshot_9

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Tutuklu yargılanan okul müdürü Mustafa K., Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı. İkinci celsesi görülen davanın duruşmasında tutuklu sanık Mustafa K. mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmaya çocuk mağdurların aileleri ile taraf avukatları katıldı.

Mahkemedeki savunmasında suçlamaları reddeden sanık Mustafa K. suçsuz olduğunu iddia ederek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

'KARA GÖZLÜM, AŞKIM'

Daha önceki idari soruşturma raporunda; Mustafa K.'nın kız öğrencilerin özel bölgelerine rahatsız edici şekilde baktığı iddiasıyla 1/30 oranında aylıktan kesme ve 'kara gözlüm', 'aşkım' diyerek bazı kız öğrencilere de hoşlanmayacakları şekilde hitap ettiği iddialarıyla ilgili kınama cezası talep edildiği bilgisi yer almıştı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Teröre 'istihbarata dayalı nokta operasyonu' ile darbe! İçişleri duyurdu: Etkisiz hale getirildilerTeröre 'istihbarata dayalı nokta operasyonu' ile darbe! İçişleri duyurdu: Etkisiz hale getirildiler
İstanbul'da polise silahlı saldırı! Saldırgan yakalandıİstanbul'da polise silahlı saldırı! Saldırgan yakalandı
Topuklu ayakkabısındaki sembol olay oldu!Topuklu ayakkabısındaki sembol olay oldu!
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorine indirim geldi

Motorine indirim geldi

TOKİ'de ev taksitleri ne kadar artacak?

TOKİ'de ev taksitleri ne kadar artacak?

'7 yaşındaki kız' itirafı herkesi isyan ettirdi!

'7 yaşındaki kız' itirafı herkesi isyan ettirdi!

Önce lojmandan silah sesi geldi! Kapıyı kırınca... Kadın polis memuru evinde ölü bulundu

Önce lojmandan silah sesi geldi! Kapıyı kırınca... Kadın polis memuru evinde ölü bulundu

Ehliyet alırken simülasyon şartı getirildi

Ehliyet alırken simülasyon şartı getirildi

İngiltere'den İstanbul'a geldi, dehşeti yaşadı! Hemşire kapıyı kilitleyip taciz etti

İngiltere'den İstanbul'a geldi, dehşeti yaşadı! Hemşire kapıyı kilitleyip taciz etti

İlginizi Çekebilir

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Arkadaşlarının intikamını aldı! Maymun insana karşı

Arkadaşlarının intikamını aldı! Maymun insana karşı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Tükürüğünün değeri dudak uçuklattı! “Hayatım tamamen değişti”

Tükürüğünün değeri dudak uçuklattı! “Hayatım tamamen değişti”

'Yüzyılın çok eşlisi'! 43 yılda 53 kadınla evlendi

'Yüzyılın çok eşlisi'! 43 yılda 53 kadınla evlendi

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.