11 Mayıs günlük burç yorumları | Boğa burcu için değişim yaklaşıyor!

Boğa burcunda Salı günü saat 21:59’da gerçekleşen Yeni ay, yeni başlangıçlara dikkat çekiyor. Boğa burcu sağlamlığı, kalıcılığı ve stabilliği anlatırken, Yeni Ay yeni başlangıçlar için birtakım beklenmedik bitişler yada yeni başlangıçlara neden olabilir. Yeni Ay, önümüzdeki 15 gün boyunca etkisini sürdürecek. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…
KOÇ BURCU YORUMU
Bugün Boğa burcunda Yeni Ay gerçekleşecek ve bu siz Koçlara finansal konularla ilgili güçlenme fırsatını sağlayacak. Maddi konularla ilgili yeni kararlar alabilir, yeni bir adım atabilirsiniz. Harcamalarınız ön planda olabilir.
BOĞA BURCU YORUMU
Bugün sizin burcunuzda bir Yeni Ay meydana gelecek. Özellikle haftanın ilk yarısı boyunca Yeni Ayın etkilerini çok yoğun hissedeceksiniz. Hayatınızın iplerini elinize alma, dayanıklılık ve kararlılık gösterme gibi konular ortaya çıkacaktır. Daha hırslı, inatçı veya kontrolcü olabilirsiniz.
İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün Boğa burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Yeni Ay ile kolektife hitap etme potansiyeli daha güçlü çalışacağı için internet, medya veya farklı kanallar yoluyla kalabalıklar tarafından konuşulabilir ve öne çıkabilirsiniz.
YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün Boğa burcunda gerçekleşen Yeni Ay ile hafta boyunca sosyal çevrenizde değişimler meydana gelecektir. Sosyal medya ve internet, iş veya özel hayatınızla bağlantılı olarak daha fazla gündemde olacaktır. Bir kapanış ve tamamlanma evresindesiniz.
ASLAN BURCU YORUMU
Bugün Boğa burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Özellikle haftanın ilk yarısında kendi kararlarınızda, kendi isteklerinizde daha kararlı, net bir duruş ve tavır içerisinde olabilirsiniz. Gün içerisinde yarım kalan işlerinizi tamamlayabilirsiniz.
BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün Boğa burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Yeni Ayın etkileriyle iş hayatı ve eğitimle ilgili konularda, ani gündemler ve hızlı gelişen durumlar gündeminizde olabilir. Şaşırtıcı haberler, beklenmedik telefonlar, sürpriz fırsatlar yakalayabileceğiniz bir gün.
TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün Boğa burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Yeni Ayın etkileriyle sosyal çevrenizle ilişkilerinizde dengeler değişebilir. Yakın olduğunuz bazı kişilerle mesafeleşirken, bazı arkadaşlarınızla daha yakın ilişkiler kurmaya başlayabilirsiniz.
AKREP BURCU YORUMU
Bugün Boğa burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Yeni Ayın etkileriyle aile ve eş ilişkilerinde, ortalıklarda zıtlaşma ve anlaşmazlıklarla karşı karşıya olabilirsiniz. Beklentiler, çıkarlar ters düşebilir. Çözümcü olmak, alma-verme dengesini korumak doğru ilerlemeyi sağlatacaktır.
YAY BURCU YORUMU
Bugün gerçekleşen Yeni Ay, haftanın ilk yarısında sizlere iş hayatında büyüme ve gelişme fırsatlarıyla ilgili gündemlerden bahsediyor. İş başvuruları yapmak, iş görüşmelerinde bulunmak için güzel bir gün. Gün boyu daha yapıcı olmaya çalışın.
OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün Boğa burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Gün ve gece saatleri boyunca aşk ilişkilerinizde ani gelişmeler yaşanabilir. Geçmiş bir ilişki gündeme gelebilir. Çocuklarınıza karşı daha hassas olabilirsiniz.
KOVA BURCU YORUMU
Bugün yoğun bir gün geçirebilirsiniz. Kontrol dürtünüz daha güçlü çalışabilir. Sizi strese sokan konularda harekete geçerek, gün sonuna rahatlayabilirsiniz.
BALIK BURCU YORUMU
Bugün duygu ve düşüncelerinizi açma ve dile getirme eğiliminde olabilirsiniz. Anlık hevesler ve kararlar, bazı kararlarınızdan vazgeçişiniz gün içinde ortaya çıkabilir.
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