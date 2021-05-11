11 Mayıs günlük burç yorumları | Boğa burcu için değişim yaklaşıyor!

Boğa burcunda Salı günü saat 21:59’da gerçekleşen Yeni ay, yeni başlangıçlara dikkat çekiyor. Boğa burcu sağlamlığı, kalıcılığı ve stabilliği anlatırken, Yeni Ay yeni başlangıçlar için birtakım beklenmedik bitişler yada yeni başlangıçlara neden olabilir. Yeni Ay, önümüzdeki 15 gün boyunca etkisini sürdürecek. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları… KOÇ BURCU YORUMU

Bugün Boğa burcunda Yeni Ay gerçekleşecek ve bu siz Koçlara finansal konularla ilgili güçlenme fırsatını sağlayacak. Maddi konularla ilgili yeni kararlar alabilir, yeni bir adım atabilirsiniz. Harcamalarınız ön planda olabilir. BOĞA BURCU YORUMU

Bugün sizin burcunuzda bir Yeni Ay meydana gelecek. Özellikle haftanın ilk yarısı boyunca Yeni Ayın etkilerini çok yoğun hissedeceksiniz. Hayatınızın iplerini elinize alma, dayanıklılık ve kararlılık gösterme gibi konular ortaya çıkacaktır. Daha hırslı, inatçı veya kontrolcü olabilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün Boğa burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Yeni Ay ile kolektife hitap etme potansiyeli daha güçlü çalışacağı için internet, medya veya farklı kanallar yoluyla kalabalıklar tarafından konuşulabilir ve öne çıkabilirsiniz. YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün Boğa burcunda gerçekleşen Yeni Ay ile hafta boyunca sosyal çevrenizde değişimler meydana gelecektir. Sosyal medya ve internet, iş veya özel hayatınızla bağlantılı olarak daha fazla gündemde olacaktır. Bir kapanış ve tamamlanma evresindesiniz. ASLAN BURCU YORUMU

Bugün Boğa burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Özellikle haftanın ilk yarısında kendi kararlarınızda, kendi isteklerinizde daha kararlı, net bir duruş ve tavır içerisinde olabilirsiniz. Gün içerisinde yarım kalan işlerinizi tamamlayabilirsiniz. BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün Boğa burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Yeni Ayın etkileriyle iş hayatı ve eğitimle ilgili konularda, ani gündemler ve hızlı gelişen durumlar gündeminizde olabilir. Şaşırtıcı haberler, beklenmedik telefonlar, sürpriz fırsatlar yakalayabileceğiniz bir gün.