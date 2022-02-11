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11 Şubat Cuma deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

11.02.2022 06:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 Şubat Cuma deprem listesi haftanın beşinci gününde sabahın ilk saatlerinde yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Malatya, Çanakkale ve Yalova açıklarında deprem meydana geldi. Ayrıca yurdun birçok noktasında gerçekleşen son depremler de birçok kişi tarafından araştırılıyor. İşte 11 Şubat 2022 Cuma AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

11 Şubat Cuma deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

11 Şubat Cuma günü Marmara Denizi de dahil olmak üzere Malatya, Çanakkale ve Van gibi illerimizde deprem meydana geldi. Bu illerde yaşayan ve sarsıntıyı hisseden kişiler, 11 Şubat Kandilli Rasathanesi son depremler listesini internet üzerinde araştırmaya başladı. 11 Şubat Cuma günü gerçekleşen depremlerin büyüklüğüne haberimizde detaylıca yer verdik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

11 ŞUBAT AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

2022.02.11 05:43:36 40.8172 28.8435 6.5 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI

2022.02.11 05:36:54 38.2432 37.9877 17.3 -.- 2.4 -.- DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA)

2022.02.11 04:01:55 40.5668 27.2735 15.2 -.- 2.2 -.- KARABIGA ACIKLARI-CANAKKALE (MARMARA DENIZI)

2022.02.11 01:54:09 38.0403 42.7235 11.5 -.- 2.2 -.- ALTINTAS-BAHCESARAY (VAN)

2022.02.11 00:11:58 40.7553 29.1763 7.9 -.- 1.7 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

8 Şubat deprem mi oldu?

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deprem kandilli rasathanesi
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