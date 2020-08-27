11 yaşındaki sevgilisinden hamile kalan 14 yaşındaki kız doğum yaptı

Darya ulusal televizyon kanallarında ve sosyal medyada, bebeğinin babasının Ivan olduğu konusunda ısrarcıydı. Ancak uzmanların 10 yaşındaki Ivan’ın bebeğin babası olamayacağını söylemesinin ardından Darya 16 yaşında bir erkek çocuk tarafından tecavüze uğradığını itiraf etmişti.

Instagram’daki yaklaşık 400 bin takipçisiyla paylaştığı son postta Darya, doğum ve acılı kramplardan bahsederek “Doğumun böyle olacağını hayal bile edemezdim. Doğumun çok acılı olacağını düşünüyordum ama sadece sancılar acı verdi. Ama yaşadığım mutluluk için tüm acılara katlanmaya değer” dedi.

Krasnoyark şehrinde dünyaya gelen ve isminin Emelia olduğu açıklanan bebek 3.5 kg ağırlığında ve 53 cm uzunluğunda dünyaya geldi. Darya, Rus geleneklerine uygun olarak 40 günü doldurmadan bebeğin yüzünü göstermeyeceğini söyledi.

Darya ve Ivan hastane çıkışında ebeveynleri ile birlikte.



Darya ve Ivan bebeği birlikte büyütmek konusunda ısrarcı.



konusunda ısrarcı. Konuyla ilgili soruşturma yürüten polislerin yeni doğan bebekten DNA örneği aldığı düşünülüyor. Ivan’ın ise yaşından dolayı doğuma girmesine izin verilmedi. Darya, doğumdan önce paylaştığı postta Ivan hakkında “Birlikte yaşamıyoruz, bazı geceler benimle kalıyor. 16 yaşına geldiğinde babalık yapabilecek. Tabi ki bu, o günler geldiğinde aramızın nasıl olacağına bağlı” demişti.

Doğumdan sonra tekrar inceleceği için mutlu olduğunu söyleyen Darya, bebeğe bakmak için okulu bırakacağını ve 35 yaşındaki annesi Elena Sudnishnikova’nın kendisi için bir koruyucu olduğunu söyledi.

Darya geçtiğimiz günlerde cinsel saldırı hakkında paylaştığı bir gönderinin kaldırılmasıyla ilgili emir aldığını söyleyerek “Gerçek babasıyla ilgili bir post paylaşmıştım. Ama şu an bir soruşturma olduğu için silmek zorundayım. Soruşturma sırasında bilgileri ifşa etmem yasak.” dedi.

Ivan’ın 28 yaşındaki annesi Galina Fyodorova ise “Bebeğin babasının oğlum olduğuna inanıyorum. Anladığım kadarıyla kendisi de olanların farkında değil” dedi.



