HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 11 yaşındaki sevgilisinden hamile kalan 14 yaşındaki kız doğum yaptı

11 yaşındaki sevgilisinden hamile kalan 14 yaşındaki kız doğum yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2020 11:11 | Son Güncelleme

11 yaşındaki sevgilisinden hamile kaldığını söyleyen 14 yaşındaki Darya Sudnishnikova, doğum yaptı.

11 yaşındaki sevgilisinden hamile kalan 14 yaşındaki kız doğum yaptı

Şu an 14 yaşında olan Darya Sudnishnikova, 13 yaşındayken 10 yaşındaki sevgilisi Ivan’dan hamile kaldığını söyleyerek adını duyurmuştu.

Darya ve Ivan hastane çıkışında.
2

Krasnoyark şehrinde dünyaya gelen ve isminin Emelia olduğu açıklanan bebek 3.5 kg ağırlığında ve 53 cm uzunluğunda dünyaya geldi. Darya, Rus geleneklerine uygun olarak 40 günü doldurmadan bebeğin yüzünü göstermeyeceğini söyledi.

Instagram’daki yaklaşık 400 bin takipçisiyla paylaştığı son postta Darya, doğum ve acılı kramplardan bahsederek “Doğumun böyle olacağını hayal bile edemezdim. Doğumun çok acılı olacağını düşünüyordum ama sadece sancılar acı verdi. Ama yaşadığım mutluluk için tüm acılara katlanmaya değer” dedi.

Darya ulusal televizyon kanallarında ve sosyal medyada, bebeğinin babasının Ivan olduğu konusunda ısrarcıydı. Ancak uzmanların 10 yaşındaki Ivan’ın bebeğin babası olamayacağını söylemesinin ardından Darya 16 yaşında bir erkek çocuk tarafından tecavüze uğradığını itiraf etmişti.

Darya, hamileliğinin ardından sosyal medya yıldızı haline geldi.
3

Darya ve Ivan hastane çıkışında ebeveynleri ile birlikte.
4

Darya ve Ivan bebeği birlikte büyütmek konusunda ısrarcı.
5

konusunda ısrarcı. Konuyla ilgili soruşturma yürüten polislerin yeni doğan bebekten DNA örneği aldığı düşünülüyor. Ivan’ın ise yaşından dolayı doğuma girmesine izin verilmedi. Darya, doğumdan önce paylaştığı postta Ivan hakkında “Birlikte yaşamıyoruz, bazı geceler benimle kalıyor. 16 yaşına geldiğinde babalık yapabilecek. Tabi ki bu, o günler geldiğinde aramızın nasıl olacağına bağlı” demişti.

Doğumdan sonra tekrar inceleceği için mutlu olduğunu söyleyen Darya, bebeğe bakmak için okulu bırakacağını ve 35 yaşındaki annesi Elena Sudnishnikova’nın kendisi için bir koruyucu olduğunu söyledi.

Darya geçtiğimiz günlerde cinsel saldırı hakkında paylaştığı bir gönderinin kaldırılmasıyla ilgili emir aldığını söyleyerek “Gerçek babasıyla ilgili bir post paylaşmıştım. Ama şu an bir soruşturma olduğu için silmek zorundayım. Soruşturma sırasında bilgileri ifşa etmem yasak.” dedi.

Ivan’ın 28 yaşındaki annesi Galina Fyodorova ise “Bebeğin babasının oğlum olduğuna inanıyorum. Anladığım kadarıyla kendisi de olanların farkında değil” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte Rusya'nın en güzel kadını!İşte Rusya'nın en güzel kadını!
Bir ilde daha düğünlere kısıtlama getirildiBir ilde daha düğünlere kısıtlama getirildi
Eylül ayı hangi günler hacamat için uygundur?Eylül ayı hangi günler hacamat için uygundur?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına yeni atama
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına yeni atama
Görüntüler tepki çekmişti! O salça firmasına baskın
Görüntüler tepki çekmişti! O salça firmasına baskın
Kalp pili durdu, birdenbire yere yığıldı!
Kalp pili durdu, birdenbire yere yığıldı!
Aşk iddiası olay olmuştu! 'Son derece yanlış'
Aşk iddiası olay olmuştu! 'Son derece yanlış'
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
Kızımız işkence ile öldürüldü
Kızımız işkence ile öldürüldü
İlginizi Çekebilir
Gündüz vakti şoke eden olay! Sokak ortasında eteğini sıyırıp...
Gündüz vakti şoke eden olay! Sokak ortasında eteğini sıyırıp...
18 cm'lik cüce kedi yeni ailesine kavuştu
18 cm'lik cüce kedi yeni ailesine kavuştu
20 yıldır teşhis edilemeyen hastalığı hayatını kabusa çevirdi
20 yıldır teşhis edilemeyen hastalığı hayatını kabusa çevirdi
Cinsel istismar sanığı Musa Orhan tutuklandı
Cinsel istismar sanığı Musa Orhan tutuklandı
Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi
Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir kenti istila ettiler! Kurtulmak için her şeyi denediler ama...
Bir kenti istila ettiler! Her şeyi denediler ama...
Kars'ı karasinekler bastı, vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı
Kars'ı karasinekler bastı, vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı
Karabük'te düğünlere 2 saat sınırlaması getirildi
Bir ilde daha düğünlere kısıtlama getirildi
Üniversiteli kızın cüzdanını çalan yankesiciler saniye saniye kamerada
Genç kızın arkasından gizlice yaklaşıp...
Yalnız yaşayan yaşlı adamın cesedi çürümüş halde bulundu
Cesedi çürümüş halde bulundu
İstanbul’da motosikletli magandaların “drift” terörü kamerada
İstanbul'da yine aynı görüntü! Tozunu dumana kattılar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.