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12 Kasım On Numara çekiliş sonucu açıklandı mı? Milli Piyango On Numara çekiliş sonucu nereden sorgulanacak?

12.11.2021 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binlerce şans oyunu sever tarafından ilgiyle takip edilen On Numara çekilişi her hafta pazartesi ve cuma günleri gerçekleştiriliyor. Çekilişin sonuçları Milli Piyango'nun internet sitesinde "Sonuçlar" kısmından belli oluyor. İşte 12 Kasım On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

12 Kasım On Numara çekiliş sonucu açıklandı mı? Milli Piyango On Numara çekiliş sonucu nereden sorgulanacak?

On Numara çekilişi Milli Piyango yetkilileri ve noter eşliğinde gerçekleştiriliyor. Çekilişin sonuçlarına Milli Piyango'nun internet adresinden erişim sağlanıyor. Çekilişi Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden canlı izleyebilirsiniz. İşte 12 Kasım On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU

12 Kasım On Numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek. On Numara çekiliş sonuçlarına Milli Piyango'nun, "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresi üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. Çekilişi canlı izlemek için ise Milli Piyango TV'nin, "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresine tıklayınız.

12 Kasım On Numara çekiliş sonucu açıklandı mı? Milli Piyango On Numara çekiliş sonucu nereden sorgulanacak?

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.

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