12. sınıf müfredatı! YKS müfredatında 12. sınıftan hangi konular olacak?

2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci yarısı uzaktan eğitimle yapıldığı için Koronavirüs nedeniyle ertelenen YKS'nin sınav konuları da buna göre düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı YKS müfredatını 9, 10, 11. sınıflar ile 12. Sınıfın ilk dönemi olarak açıkladı. Peki 12. sınıf müfredatı 1. dönem hangi konuları kapsıyor? İşte ders ders 12. Sınıf müfredetı 1. dönemi...

12. SINIF MÜFREDATI

Sınıfta görülen Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Coğrafya, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Türki Dili ve Edebiyatı, İngilizce, Din Kültürü konularını aşağıdaki listelerde görebilirsiniz.

1.Dönem 12.Sınıf Matematik Konuları ve Müfredatı

Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar

Üstel Fonksiyon

Logaritma Fonksiyonu

Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler

Diziler

Gerçek Sayı Dizileri

Trigonometri

Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri

Trigonometrik Denklemler

Dönüşümler

Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

1.Dönem 12.Sınıf Fizik Konuları ve Müfredatı

Çembersel Hareket

Düzgün Çembersel Hareket

Dönerek Öteleme Hareketi

Açısal Momentum

Kütle Çekim Kuvveti

Kepler Kanunları

Basit Harmonik Hareket

Basit Harmonik Hareket

Dalga Mekaniği

Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı

Elektromanyetik Dalgalar

1.Dönem 12.Sınıf Kimya Konuları ve Müfredatı

Kimya ve Elektrik

İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı

Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler

Elektrot Potansiyelleri

Kimyasallardan Elektrik Üretimi

Elektroliz

Korozyon

Karbon Kimyasına Giriş

Anorganik ve Organik Bileşikler

Basit Formül ve Molekül Formülü

Doğada Karbon

Lewis Formülleri

Hibritleşme-Molekül Geometrileri

1.Dönem 12.Sınıf Biyoloji Konuları ve Müfredatı

Genden Proteine

Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi

Genetik Şifre ve Protein Sentezi

Canlılarda Enerji Dönüşümleri

Canlılık ve Enerji

Fotosentez

Kemosentez

Hücresel Solunum

1.Dönem 12.Sınıf Coğrafya Konuları ve Müfredatı

Doğal Sistemler

Ekstrem doğa olayları ve etkileri

Gelecekte doğal sistemlerde meydana gelebilecek değişimler ve bu değişimlerin canlı yaşamı üzerindeki etkileri

Beşeri Sistemler

Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünün sosyal ve kültürel hayata olan etkileri

Şehirleşme, göç ve sanayileşme olgularının birbirleriyle olan ilişkisi ve toplumsal etkileri

Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimler

Ülkemizdeki işlevsel bölgeler ve özellikleri

Türkiye’deki bölgesel kalkınma projeleri ve etkileri

Hizmet sektörünün Türkiye ekonomisindeki yeri

Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörler

Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetlerin

ilişkisi

Türkiye’deki ulaşım sisteminin gelişimi

Dünya ticaret merkezleri ve ağlarının küresel ekonomideki yeri

Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkileri

Tarihî ticaret yolları ve Türkiye’nin konumu

Türkiye’nin dış ticareti ve dünya pazarlarındaki yeri

1.Dönem 12.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya

Milli Mücadele

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı

1.Dönem12.Sınıf Edebiyat Konuları Ve Müfredatı

Edebiyat İle Düşünce Akımları/Felsefe Arasındaki İlişki

Edebiyat İle Psikoloji ve Psikiyatri Arasındaki İlişki

Dilin Tarihî Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler

İlk Örneklerden Günümüze Türkçenin Önemli Sözlükleri

Yazım ve Noktalama

1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye

Küçürek (Minimal) Hikâye

Kelimede Anlam

Cumhuriyet Dönemi Saf Şiir Anlayışı

Cumhuriyet Dönemi (1923-1960)

Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Anlayışı

Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir

Garip Akımını Temsil Eden Şiir

İkinci Yeni Şiiri,

Dinî Değerleri, Geleneğe Duyarlılığı ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir

1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Öne Çıkaran Şiir

1980 Sonrası Türk Şiiri

1.Dönem 12.Sınıf Yabancı Dil Konuları ve Müfredatı

Music – Müzik

Friendship – Arkadaşlık

Human Rights – İnsan Hakları

Coming Soon – Yakında

1.Dönem 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları