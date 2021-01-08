12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! 'Yüzüne tükürmek istiyorum'

Samray sorgusunda, kendisine iftira atıldığını öne sürerek, "Kaçmıyordum, koronavirüsten dolayı saklanıyordum. Son duruşmaya katılmadım, raporum vardı. Sokakta yakalandım. Sevgilimi dövdüğüm için iftira attılar" dedi.

‘YÜZÜNE TÜKÜRMEK İSTİYORUM'

Samray'ın tutuklanmasının ardından gazetecilere konuşan Fatoş B., sanığın tutuklanmasının sevindirici olduğunu söyledi. Samray'ın oğlu tarafından hala tehdit edildiklerini öne süren Fatoş B., "Onun yüzüne tükürmek istiyorum. Telafisi yok, tarif edemiyorum. Korkularımla, endişelerimle, onun yakalanmasıyla, mutluluğumla hepsi karışık şu anda. Oğlu da benim oğlumu tehdit ediyor. İş yerime geliyor, arabamın yakıt deposunu patlatıyor. Aynamı kırıyor, eve geliyor. Kapımıza geliyor. Yine de devletten beni korumasını talep ediyorum" dedi.

DHA

