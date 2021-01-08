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12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! 'Yüzüne tükürmek istiyorum'

08.01.2021 12:30 | Son Güncelleme:
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12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! 'Yüzüne tükürmek istiyorum'

Hatay'da 4 yıl önce, o dönem 12 yaşında olan B.S.U adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılandığı davada 24 yıl hapis cezasına çarptırılan, dün Mersin'de yakalanıp gözaltına alınan Süleyman Samray tutuklandı. Fatoş B., Samray'ın tutuklanmasının sevindirici olduğunu belirterek, "Onun yüzüne tükürmek istiyorum" dedi.

Hatay’da 16 Eylül 2017'de Fatoş B.'nin kızı, aile dostları Süleyman Samray’ın cinsel istismarına uğradı. İstismar olayı küçük kızın davranışlarındaki değişikliklerin ailesi tarafından fark edilmesiyle ortaya çıktı. Samray'ın B.S.U.’ya gönderdiği mesajları gören aile, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Süleyman Samray, tutuklanıp cezaevine kondu. Samray, 1 yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

Hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açılan Süleyman Samray, Aralık 2020'de 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılan Süleyman Samray'ın, Fatoş B.'yi ve ailesini tehdit ettiği belirlendi.

Süleyman Samray, Mersin’in Yenişehir ilçesinde boş bir evde dün polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Samray, tutuklanarak cezaevine kondu. Samray’ın sevki sırasında yüzünü siyah maskeyle gizlemeye çalıştığı görüldü.

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KORONAVİRÜS YÜZÜNDEN SAKLANIYORMUŞ

Samray sorgusunda, kendisine iftira atıldığını öne sürerek, "Kaçmıyordum, koronavirüsten dolayı saklanıyordum. Son duruşmaya katılmadım, raporum vardı. Sokakta yakalandım. Sevgilimi dövdüğüm için iftira attılar" dedi.

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‘YÜZÜNE TÜKÜRMEK İSTİYORUM'

Samray'ın tutuklanmasının ardından gazetecilere konuşan Fatoş B., sanığın tutuklanmasının sevindirici olduğunu söyledi. Samray'ın oğlu tarafından hala tehdit edildiklerini öne süren Fatoş B., "Onun yüzüne tükürmek istiyorum. Telafisi yok, tarif edemiyorum. Korkularımla, endişelerimle, onun yakalanmasıyla, mutluluğumla hepsi karışık şu anda. Oğlu da benim oğlumu tehdit ediyor. İş yerime geliyor, arabamın yakıt deposunu patlatıyor. Aynamı kırıyor, eve geliyor. Kapımıza geliyor. Yine de devletten beni korumasını talep ediyorum" dedi.

DHA

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