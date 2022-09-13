Her hafta belirli günlerde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin sonuçları, 13 Eylül akşam saatleri itibarıyla merak konusu oldu. Çekiliş sonucu, başlangıcın ardından kısa süre sonra belli oluyor. Peki 13 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir? İşte merak edilenler...

SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandğında haberimiz güncellenecek.

SÜPER LOTO KURALLARI

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.



