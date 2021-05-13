13 Mayıs günlük burç yorumları | 13 Mayıs'ta burçları neler bekliyor?

13 Mayıs Perşembe günü, ay İkizler burcunda ilerleyecek. Gün boyu çevremizle ve sevdiklerimizle daha fazla iletişime geçmek isteyebiliriz. Başak burcu bugün geleceğe yönelik hedeflerine yönelirken, Terazi burcu'nun beklenti ve duaları kabul olabilir. Aslan burcunun ise finansal trafiği hızlanabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün kronik rahatsızlıklarınla ilgili daha dikkatli olun. Günün ilk yarısında iletişim trafiğiniz artabilir. Sevdiklerinizle, akrabalarınızla haberleşebilirsiniz.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün finansal alanda bolluk ve şans artabilir. İlişkilerde maddi destek ve yardımlaşmalar olabilir. Birikim, ödeme ve satın alım planları yapabilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün sosyal veya hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Yakınlarınız ve aileniz ön planda olabilir. Duyguları akıl süzgecinden geçirebilir ve mantıksal davranabilirsiniz.