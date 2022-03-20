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13 yaşında hayatının şokunu yaşadı! İlk kez o gördü

20.03.2022 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde, Yeter Bozkurt ve Hüseyin Bozkurt çiftinin asılı cesetlerinin bulunmasıyla ilgili kan donduran yeni bir detay ortaya çıktı. Evde asılı cesetlerin, ilk olarak çiftin 13 yaşındaki kızı tarafından görüldüğü öğrenildi.

13 yaşında hayatının şokunu yaşadı! İlk kez o gördü

Uşak’ta iple asılı bulunan karı kocanın evinde yapılan incelemede cinayet bulgularına rastlanılmadı. Anlaşarak ölüme gittikleri belirlenen çiftin acı tablosunu ise ilk olarak 13 yaşındaki kızlarının gördüğü ortaya çıktı. İşte haberin kan donduran detayları...

ASILI CESETLERİ BULUNMUŞTU

Dün saat 13.00 sıralarında Sivaslı ilçesine bağlı Eldeniz köyünde ikamet ettikleri evde Yeter Bozkurt (39) ve Hüseyin Bozkurt (40) çiftinin asılı cesetleri bulunmuştu. Çiftin cesetleri Uşak Adli Tıp Merkezinde incelemeye alınmıştı. Evde ekipler tarafından yapılan incelemede çiftin cinayete kurban gittiği yönünde herhangi bir bulguya rastlanmadığı ve birlikte karar vererek ölüme gittikleri belirlendi.

KÜÇÜK KIZA BÜYÜK ŞOK

18 yaşında oğlu ve 13 yaşında kızı olduğu belirlenen çiftin acı tablosunu ise ilk olarak küçük kızlarının gördüğü ve komşularına haber vererek ekiplerin çağrıldığı öğrenildi. Bozkurt çiftinin cenazelerinin ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumunda inceleme altında olduğu belirtildi. (İHA)

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Uşak
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