13 yaşındaki çocuk drone'u ele geçirdi

İSTANBUL (AA) - Kaspersky Lab’ın Güney Afrika’nın Cape Town şehrinde düzenlediği Cyber Security Weekend 2019 etkinliğinde 13 yaşındaki Reuben Paul, bir drone’u ele geçirerek nesnelerin interneti teknolojisinin bir parçası olan ve her gün kullanılan milyonlarca cihazda yer alan güvenlik açıklarını gözler önüne serdi.

Kaspersky Lab açıklamasına göre, Kaspersky Lab’ın Güney Afrika’nın Cape Town şehrinde düzenlediği Cyber Security Weekend 2019 etkinliğinde "Cyber Ninja" olarak da tanınan 13 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Reuben Paul, bir drone’u ele geçirerek nesnelerin interneti teknolojisinin bir parçası olan ve her gün kullanılan milyonlarca cihazda yer alan güvenlik açıklarını gözler önüne serdi.

Reuben, güvenlik açıklarından yararlanarak bir drone’un kullanıcıyla olan bağlantısını kesip kontrolünü nasıl ele aldığını gösterdi. Kaspersky Lab tarafından organize edilen bu kontrollü gösteri, drone, bebek izleme aygıtları, akıllı cihazlar, akıllı ev aletleri ve internet bağlantılı oyuncaklar gibi nesnelerin interneti ürünleri geliştiren şirketlerin acilen daha sıkı güvenlik önlemleri alması gerektiğini ortaya çıkardı. Kaspersky Lab, kullanıcılara internete bağlı herhangi bir cihaz almadan önce güvenlik önlemlerini araştırmasını ve riskleri öğrenmesini tavsiye ediyor. Drone gibi cihazlar için devletler sıkı denetimler uygulasa da geliştirici şirketlerin de güvenlik konusunu daha ciddiye alması gerekiyor.