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14 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Süper Loto 14 Ağustos 2022 sonuçları ve bilet sorgulama!

14.08.2022 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Salı, Perşembe ve Pazar olmak üzere haftada 3 gün gerçekleştirilen şans oyununda kazandıran numaralar merak konusu oldu. Geçtiğimiz çekilişten 83 milyon 431 bin liralık devirli ikramiye tutarı bulunan 14 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

14 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Süper Loto 14 Ağustos 2022 sonuçları ve bilet sorgulama!

14 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online üzerinden ya da bayilerden kupon dolduran vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen çekiliş, noter huzurunda yapıldı. Çekiliş, canlı olarak yayınlandı. "14 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen birçok vatandaş internette araştırma yapıyor. Süper Loto 14 Ağustos 2022 çekilişine ilişkin detaylar haberimizde...

4 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Süper Loto kuralları neler?

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto çekiliş sonuçları, saat 21.30'da belli oldu.

Süper Loto çekilişi noter huzurunda gerçekleşti ve Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Süper Loto'nun 14 Ağustos Pazar günü yapılan çekilişinde şamnslı numaralar şu şekilde:

05 12 29 39 43 56

9 AĞUSTOS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

9 Ağustos Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar:

05 13 14 18 19 20 56

SÜPER LOTO KURALLARI NELER?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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