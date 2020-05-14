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14 kişilik araçtan 35 kişi çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2020 08:56 | Son Güncelleme

Adana’da polisin durduğu 14 kişilik minibüsten 35 kişi çıkması görenleri hayrete düşürdü. Araç sahibine 44 bin 452 lira, araçta bulunan 35 yolcuya 789’ar lira para cezası kesildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri D-400 karayolunda uygulama başlattı. Polis yeni tip korona virüs nedeniyle gelen araçların yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıyıp taşamadığını kontrol etmeye başladı. Polisin durduğu bir minibüste ise balık istifi yolcu vardı. Polis yolcuları tek tek aşağı indirip saydı. Normalde 14 yolcu, yeni tip korana virüs nedeniyle de 7 yolcunun olması gereken minibüsten 35 kişi çıktı. Polis minibüsten çıkan şahısları tek tek saydı. Polis sürücüye 44 bin 452 lira para cezası uygularken, 35 yolcuya da sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 789’ar lira para cezası verildi. Polis daha sonrada midibüs çağırarak vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyarak evlerine gitmesini sağladı.
Minibüste bulunan vatandaşların tarım işçisi olduğu anlaşıldı.

(İHA)

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