14 Şubat Sevgililer Günü'nün akşamını sevgilisiyle geçirecek olan birçok kişi bu özel gün için rezervasyon yaparak yer ayırttı, bir diğer kesim de kendi elleriyle hazırladıkları yemeklerle sevdiklerini özel hissettirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda 14 Şubat Sevgililer Günü evde neler yapılabilir? Sevgililer günü yemek masası nasıl hazırlanır? Hangi yemekler yapılır? soru ve konu başlıkları internette araştırılıyor. 14 Şubat Sevgililer Günü'nün akşamı için önerilere, yemek tarifleri ve detaylara haberimizde yer verdik.

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ EVDE NELER YAPILABİLİR?

Sevgililer Günü'nde romantik bir film izleyerek sevgiliyle birlikte vakit geçirilebileceği gibi, çift olarak özel kokteyller hazırlanabilir, küçük sürpriz ve hediyeler alınabilir, evde karaoke ile şarkı söyleyerek güzel vakit geçirilebilir. Öte yandan romantik müzik eşliğinde dans edilebileceği gibi doğru seçilmiş bir menü ile akşam yemeği ile gece daha güzel ve özel bir hale getirilebilir.

SEVGİLİLER GÜNÜ YEMEK MASASI NASIL HAZIRLANIR?

Sevgililer Günü yemek masası için ilk karar verilecek şey masa örtüsü seçimidir. Masa örtüsünü seçerken, ufak detaylı ve sade modeller seçmek şık bir masa hazırlamada ilk kuraldır. Bilindiği üzere Sevgililer Günü'nün teması kırmızdır. Bu nedenle canlı renkler tercih edin ve siyah ile uyumundan dolayı kımızı masa örtüsü siyah sofra takımı seçeneğini mutlaka değerlendirin.

Masa örtüsüne karar verdikten sonra, tabakların alt kısmı için pudra pembe ve kırmızı kâğıt danteller kullanabilirsiniz. Servis tabaklarının orta kısmına krem ya da beyaz tonlarında peçete koymayı unutmayın.

Masa örtüsünün çok boş kalmaması için kurumuş gül yaprakları veya renkli boncuklar tercih edebilirsiniz. Romantizmin dozunu artırmak istiyorsanız da tabakların içerisine sevgiliniz için küçük notlar hazırlayabilir ya da gül yerleştirebilirsiniz.

Masanızı notlarla ve fotoğraf doldurmak istemiyorsanız, bu dekorları etrafa yayın. Son zamanlarda oldukça popüler olan asma tavana fotoğraf yapıştırmak da seçenekler arasında yer alabilir.

Sevgililer Günü'nde romantik yemek masası için, buketler halinde alabileceğiniz gülleri masanın etrafına yerleştirin. Kırmızı güllerin yanı sıra kırmızı mumlarla da masanızı süsleyebilirsiniz. Eğer kırmızı gül kullanmayı tercih etmiyorsanız masanın ortasına koyacağınız taze çiçeklerle hoş bir ortam oluşturabilirsiniz.

Loş bir ortam romantik bir yemek için vazgeçilmezlerdendi ve bunu ufak mumlardan faydalanarak sağlayabilirsiniz. Özellikle renkli ve küçük mumlar ortamı aydınlatırken, şık bir görünüm de sağlayacaktır. Mumların masaya nasıl yerleştirildiğinin de oldukça önemli olduğunu unutmayın. Mumları, masanın orta kısma veya kenarlarına yerleştirin. Direkt göze gelecek yerlere koymamaya dikkat edin.

Sevgililer Günü’nde muhteşem bir masa istiyorsanız her ayrıntıya dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun için de tütsüler, kokulu mumlar veya oda parfümlerini de unutmamalısınız. Bu tür koku yayan ürünler, siz yemeğinizi yerken hem yemeğin kokusunu bastıracak hem de ortama hoş bir hava katacaktır.

SEVGİLİLER GÜNÜ İÇİN HANGİ YEMEKLER YAPILIR?

Sevgililer günü için Fettucini alfredo, soslu misket köfte ve Pratik cordon bleu gibi yemekler yapılabileceği gibi hoşlanılan kişinin beğendiği yemekler de yapılabilir.

FETTUCİNİ ALFREDO NASIL YAPILIR?

Fettucini Alfredo malzemeleri:

1 paket fettucine makarna

1 kutu krema

Yarım tavuk göğsü

5-6 adet mantar

5 diş sarımsak

6 yemek kaşığı sıvı yağ

2 tatlı kaşığı kuru fesleğen

1 tatlı kaşığı nane

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

Bir tutam maydanoz

1 çay bardağı parmesan peyniri

1 tatlı kaşığı tuz

Fettucini Alfredo yapılışı:

Makarnayı ambalajında belirtildiği gibi haşlayın.

Sarımsakları ince ince kıyıp zeytinyağında soteleyin.

Mantarları ilave edip sotelemeye devam edin.

Mantarlar suyunu salıp çekince küp ya da julyen doğradığınız tavukları ilave edin.

Tavuklar pişince kremayı ekleyip 3 dakika kadar kaynatın ve altını kapatın.

Parmesan ve baharatları ekleyip sosu iyice karıştırın.

Bekletmeden makarnayla birleştirin.

Güzelce harmanlayıp servis edin.

SOSLU MİSKET KÖFTE NASIL YAPILIR?

Soslu misket köfte malzemeleri:

250 gram dana kıyma

1 su bardağı düğü (ince bulgur)

1 adet kuru soğan

1 adet yumurta

Yarım demet maydanoz

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 çay kaşığı karbonat

Sosu için:

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı salça

Sıvı yağ

Soslu misket köfte yapılışı

Soğanı rendeleyin ve maydanozu ince ince kıyın.

Kıyma, düğü, yumurta, karbonat, maydanoz ve soğanı karıştırıp iyice yoğurun.

Tuz ve karabiber ekleyip yeniden yoğurun.

Köfte harcının kıvamı özleşince misket boyutunda köfteler yapıp bir tepsiye alın.

Sos için soğanı yemeklik doğrayın.

Sıvı yağı kavurup soğanları kavurun.

Salçayı da ekleyip onu da kavurun.

Köftelerin üzerini hafifçe geçecek kadar su ilave edip sos kıvam alana kadar kaynatın.

İçine köfteleri ekleyin ve altını kısın.

Köfteler pişince yemeğinizi sıcak sıcak servis edin.

CORDON BLEU NASIL YAPILIR?

Cordon bleu malzemeleri:

4 adet tavuk göğsü

1 adet yumurta

4 adet salam veya jambon

4 dilim kaşar peyniri

4 yemek kaşığı sıvı yağ

Galeta unu

Etleri inceltin.

Cordon bleu yapılışı:

Ardından arasına jambon ve kaşar peynirini koyup güzelce sarın.

Kürdan ile tutturup önce yumurtaya, daha sonra da galeta ununa bulayın.

Tepsiye yerleştirip üzerine birer yemek kaşığı sıvı yağ gezdirin. Böylece galeta unu daha güzel kızarır.

Fırına verip yaklaşık 45 dakika pişirin.

SEVGİLİLER GÜNÜ NEDİR?

Sevgililer Günü'nün ortaya çıkışı bugünkü anlamından çok farklı bir hikayeye dayanıyor.

14 Şubat; Roma Katolik Kilisesi'nin Valentine adındaki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bazı toplumlarda “Aziz Valentine Günü” (St. Valentine's Day) olarak bilinmektedir ve Valentine'ın Batı medeniyetlerindeki anlamı hoşlanılan kişi veya sevgilidir.

SEVGİLİLER GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?

Roma Katolik Kilisesi'nin Valentine adındaki bir din adamı adına ilan ettiği 14 Şubat şekil değiştirerek sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak günümüzde sürmektedir. Tahminlere göre 14 Şubat günü, tüm dünyada 1 milyar civarında kart gönderilmektedir. Bunun yanı sıra hediye alımlarından kaynaklı piyasada satışlar artmaktadır.

SEVGİLİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Sevgililer Günü, bahsettiğimiz üzere kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır. Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir.

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE NE YAPILIR?

Sevgililer güne yatakta kahvaltı ile başlanabilir, özel sürpriz, hediyeler ve mesajlar ile sevilen kişi özel hissettirilebilir. İşte Sevgililer Günü'nü özel kılacak romantik öneriler:

Kalp şeklinde bir pasta yapın

Aşkınızı anlatan bir şarkı yapın

Evde özel bir kutlama yaparak birlikte vakit geçirin

Bütün anılar üzerinde uzun uzun konuşmak veya o güne kadar ilişkinize dair hediyeler, mektuplar vs. ile geçmişe yolculuk yapmak için en uygun mekanlardan birisi ev! Tanıştığınız günden itibaren yaşadıklarınızı, biriktirdiğiniz güzel anıları ona hatırlatacak şeyler yapın.

Şiir takvimini yapmak için öncelikle büyük bir kartona ihtiyacınız olacak daha sonra bu kartonun üzerine ayları ve günleri özenle sıralayın. Her günün üzerine minik, renkli not kağıtları ile sevgilinizin hoşuna gidecek aşk sözleri, şiirler yapıştırın. Her yeni güne sevgiliniz sizin aşk sözleriniz ve aklında siz varken başlayacaktır.

SEVGİLİLER GÜNÜ'NE NEDEN VALENTİNE'S DAY DENİLİYOR?

Valentine's Day Sevgililer günü anlamına geliyor. Roma Katolik Kilisesi'nin Valentine adındaki bir din adamı adına ilan ettiği 14 Şubat şekil değiştirerek sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak günümüzde sürmektedir. Tahminlere göre 14 Şubat günü, tüm dünyada 1 milyar civarında kart gönderilmektedir. Bunun yanı sıra hediye alımlarından kaynaklı piyasada satışlar artmaktadır.

AZİZ VALENTİNE KİMDİR?

Aziz Valentine, M. S. 270 hayatını kaybetti. Aziz Valentin'in kimliğiyle ilgili resmi kaynaklardaki ilk açıklamalar M. S. 496'da ölen Papa Gelasius tarafından yapılmış.

AZİZ VALENTİNE NEDEN ÖLDÜ?

Aziz Valentine'a ilişkin 1400’lü yıllara ait kayıtlar kendisinin Roma’da Hristiyan bir çiftin evlenmesine yardımcı olduğu için İmparator 2. Claudius’un emriyle kafası kesilerek öldürüldüğünden bahseder.

Bir başka kaynak da ise Valentin’in Terni Piskoposu olduğu ve yine 2. Claudius tarafından Roma yakınlarında öldürüldüğünü bildirir.

Kimliği ile ilgili belirsizlik devam etse de Katolik Kilisesi 1969’da düzenlediğin saygı ayiniyle Valentin’in adını resmi olarak “Azizler” listesinde tutmaya devam etti.

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE NE YAPILIR?

Sevgililer güne yatakta kahvaltı ile başlanabilir, özel sürpriz, hediyeler ve mesajlar ile sevilen kişi özel hissettirilebilir. İşte Sevgililer Günü'nü özel kılacak romantik öneriler:

Kalp şeklinde bir pasta yapın

Aşkınızı anlatan bir şarkı yapın

Evde özel bir kutlama yaparak birlikte vakit geçirin

Bütün anılar üzerinde uzun uzun konuşmak veya o güne kadar ilişkinize dair hediyeler, mektuplar vs. ile geçmişe yolculuk yapmak için en uygun mekanlardan birisi ev! Tanıştığınız günden itibaren yaşadıklarınızı, biriktirdiğiniz güzel anıları ona hatırlatacak şeyler yapın.

Şiir takvimini yapmak için öncelikle büyük bir kartona ihtiyacınız olacak daha sonra bu kartonun üzerine ayları ve günleri özenle sıralayın. Her günün üzerine minik, renkli not kağıtları ile sevgilinizin hoşuna gidecek aşk sözleri, şiirler yapıştırın. Her yeni güne sevgiliniz sizin aşk sözleriniz ve aklında siz varken başlayacaktır.

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE NE ALINIR?

Sevgili kombinlerini duymuş muydunuz. Genel de tişörtler oluyor bu çift kombinleri ama eğer siz isterseniz pantalonlar, kazaklar veya sweatshirtler de hayat kurtarabilir hem de hoş bir tarz yaratabilirsiniz.

Bir diğer seçeneğiniz son dönemde çok moda olan hediye kutuları. Bu hediye kutuları sadece 14 Şubat Sevgililer Günü için de kullanılmıyor. Diğer özel günlerde de çok tercih edilen hediye çeşidi. Sevgilinize veya eşinize içinde anılarınızın olduğu bir anı kutusu ya da hediye kutusu verip anılarınızı biriktirmeye buradan devam edebilirsiniz.

Anı demişken bir diğer hediye alternatifimiz sizinle renklenen çerçeveler de olabilir. İçine hangi günü ve sizi koymak isterseniz birbirinden özel tasarımlı çerçeveler de armağan edebilirsiniz.

Tabi tatlıcılar onların hediyesi bizce hiç bir zaman eskimez. Kalp şeklindeki kutuların ağzına kadar çikolatayla dolu olması. Seni seviyorum demenin en tatlı hali.

Aşık kalpler ve hep aşık kalanlar için son zamanların en güzel hediye çeşidi, isim yazılı 3 boyutlu led lambalar. Teknolojiyi aşk içinde kullanabilirsiniz tabİi ki...



