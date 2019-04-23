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14 yaşındaki İsa 23 Nisan'dan habersiz!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 14:06 | Son Güncelleme

Bahçelievler'de 14 yaşındaki İsa Yüksel, sokak sokak dolaşarak temizlik fırçası satıyor. 15 gün önce Adana'dan İstanbul'a babasıyla birlikte gelen ve ailesine destek olmak için sokaklarda fırça satan İsa, hayalinin avukat olmak olduğunu söylüyor.

8 çocuklu Yüksel ailesinin 3. çocuğu olan İsa bugünün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğundan da habersiz.

'Bugün ne bayramı bilmiyorum'

Adana'da eğitimini sürdüren ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi İsa, ekmek parası çıkarmak için fırça sattığını belirterek, şunları söyledi:
"Bugün günlerden ne?" sorusu üzerine , "Bilmiyorum 23 Nisan'ın ne anlamı var. Bugün ne bayramı bilmiyorum. Bize çocuk bayramı yok ki, her gün bize çalışmak var. Okuyorum, avukat olmak istiyorum. Benle babam çalışıyoruz. 15 gündür İstanbul'dayız fırça satıyoruz" dedi.
İsa, 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlaması yapılan bir okulun önünden geçerken de kapının önünde duran bir veliye "daha çok esnaf nerede var" diye sorarak yoluna devam etti.(DHA)
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Anahtar Kelimeler:
23 Nisan bayram

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