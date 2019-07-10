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14 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 16:57 | Son Güncelleme

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, 14 yıl önce emekli polis memuru Seydi Vakkas Gültekin'in bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, 14 yıl önce emekli polis memurunu bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 26 Temmuz 2005'te, Gölbaşı ilçesine bağlı Kutlar Mahallesi Asfalt Sokak'ta yaşayan, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinden emekli Seydi Vakkas Gültekin, evinde başından 17 kez bıçaklanmış halde bulundu.

Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda, olaya karıştığı ileri sürülen şüpheliler bulunamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Amirliği Bürosu, cinayetin 14. yılında özel ekip kurarak, olayla ilgili dosyaları tekrar incelemeye aldı.

Ekipler, Gaziantep, Malatya ve Antalya'da yaptıkları eş zamanlı operasyonda Mehmet Seymen, Ali Ç, Yılmaz E. ve Burhan Ç'yi gözaltına aldı.

Adıyaman'a getirilen ve sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Mehmet Seymen, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada cinayete kurban giden Gültekin'in, emeklilik sonrası tazminatını alarak memleketi Gölbaşı'na döndüğü, katil zanlısı Mehmet Seymen'in ise Gültekin'in arkadaşı olduğu öğrenildi.

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