14'ünde evlenip, 29'unda terk edilen 5 çocuklu annenin azmi

Ankara'da 14 yaşında evlenen, 24 yaşında 5 çocuk annesi olan Şükran Keskin, 27 yaşında üniversiteyi kazanırken, 2 yıl sonra 29 yaşında eşinden ayrıldı. Üniversiteyi bitirip, işportacılıktan tezgahtarlığa, sekreterlikten garsonluğa kadar birçok işte çalışarak çocuklarını okutan Şükran Keskin (53), bir süre sonra kafe açarak kendi işinin patronu oldu. Azmiyle dikkat çeken Keskin, "İnsanlar her zaman güçlü olsunlar ve yılmasınlar" dedi.

Şükran Keskin, henüz çocuk yaşta 14 yaşındayken evlendi. 24 yaşına geldiğinde 5 çocuk annesi olan Şükran Keskin, daha sonra liseyi okumaya karar verdi. Keskin, liseyi açıktan bitirdikten sonra 27 yaşında üniversite sınavına girerek Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü'nü kazandı. Çocukları ilköğretim ve liseye giderken o üniversiteye devam eden Keskin, başka bir kadınla görüşmeye başlayan eşinden 29 yaşında ayrıldı. 5 çocuğuyla baş başa kalmasına rağmen eğitimine devam eden Keskin, hazırlık ile birlikte 5 yıllık bölümü başarıyla bitirdi. Azmiyle dikkat çeken Keskin, mezun olduktan sonra işportacılıktan tezgahtarlık ve sekreterliğe kadar birçok işte çalışarak, 2'si erkek, 3'ü kız 5 çocuğunu da üniversitede okuttu.