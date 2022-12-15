Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 15 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Süper Loto çekilişi bu akşam 21.30'da yapılacak. Çekiliş Milli Piyango idaresi'nin web sitesinde yapılacak. Meraklısının oldukça fazla olduğu Süper Loto çekilişi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Salı, perşembe ve pazar günleri yapılan çekilişte bu akşam 6 bilen çıkacak mı? Çekilişi canlı izlemek için aşağıdaki linkten çekiliş ekranına ulaşabilir, canlı takip edebilirsiniz.

https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto çekilişi saat 21.30'da yapılacak. Çekilişin sonuçlarına çekilişin hemen ardından hem Milli Piyango İdaresi'nin sitesinden hem de sitemizden ulaşabilirsiniz.

