15 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 15 Kasım Salı Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından dört gözle bekleniyor. Süper Loto oynayan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 15 KASIM AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun 15 Kasım akşamı ilk çekilişi gerçekleşecek. Çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Süper Loto çekilişi saat 21:30 itibariyle çekilmeye başlanacak.

İşte kazanan numaralar;

21-24-35-46-52-53

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

