15 Şubat 2021 SMS hatası: Ziraat Bankası uygulamasında müşterilerine zaman aşımı uyarısı! Doğrulama SMS'i neden gelmiyor?

Ziraat Bankası müşterileri mobil uygulama ve web sitesinden giriş yapamıyor. 15 Şubat tarihi itibari ile başlayan Ziraat Bankası bireysel hesaba giriş sorunu, telefona gönderilen doğrulama SMS'i gelmediği için yaşanıyor. Ziraat Bankası çöktü mü araştıran kullanıcılar, sorunun ne zaman düzeleceğini araştırıyor. Aynı anda Ziraat Bankası mobil uygulamasına giriş yapmaya çalışan vatandaşlar SMS hatası ne zaman düzelir merak ediyor. Binlerce kullanıcı "Ziraat Bankası mobil uygulama çöktü mü?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

ZİRAAT BANKASI'NDA DOĞRULAMA SMS'İ GELMİYOR' SORUNU

Bu sabah itibari ile yaşanan zorunda, Ziraat Bankası mobil uygulamasına geçici olarak erişim sağlanmıyor. Aynı zamanda Ziraat Bankası'nın "Bireysel İnternet Giriş" bölümünden yani resmi internet sitesinden giriş yapmaya çalışan vatandaşlarda işlem yapamıyor. Birçok kullanıcı "Ziraat Bankası mobil uygulaması çöktü mü?" sorusunun cevabını araştırırken, SMS doğrulama kodunun neden gelmediğini ve sorunun çözümü merak ediyor. Ziraat Bankası'nda 15 Şubat Pazartesi yaşanan sorunun teknik bir sorun kaynaklı olduğu düşünüyor. Bu süreçte bankadan resmi bir açıklama da henüz yapılmadı.