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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 13:26 | Son Güncelleme

Mersin, Hatay ve Osmaniye'de şehitlikler ziyaret edildi

MERSİN/HATAY/OSMANİYE (AA) - Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.

Hatay'da, Antakya Şehitliği'nde düzenlenen törene Vali Rahmi Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yanı sıra, diğer protokol üyeleri, polisler, askerler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından protokol üyeleri şehitlikteki kabirlere karanfil bıraktı.

Tören Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun duasıyla son buldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri kapsamında ayrıca Habib-i Neccar Camisi'nde mevlit programı gerçekleştirildi.

- Sağlık çalışanlarından 15 Temmuz koreografisi

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi çalışanları da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında koreografi oluşturdu.

Aysel Sabuncu Poliklinik Binasının çatısında bir araya gelen hastane çalışanları "15 Temmuz Unutmadık HMKÜ" yazarak koreografi yaptı.

Etkinlikler çerçevesinde hastane binasında da 15 Temmuz Şehitleri Anma programı düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Hasan Kaya, yaptığı konuşmada, "Türk milleti hangi kesimden olursa olsun birlik olarak darbe girişiminin karşısında durdu. Bu olay bize demokrasinin önemini bir kez daha göstermiş oldu. Birlik ve beraberlik içinde işimizi doğru yaparak ülkemizin kalkınmasını sağlamamız gerekmektedir." dedi.

- Mersin

Mersin Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Mersin Şehir Mezarlığındaki şehitlikte tören düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Şaban Kondi, dua etti.

Daha sonra Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Basri Uçar, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek, polisler ve askerler ile vatandaşlar şehit mezarlarına ziyaret edip karanfil bıraktı.

Şehitlikte duaların ardından protokol üyeleri, şehit aileleriyle de sohbet etti.

Vali Su, etkinliğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 yıl önce 15 Temmuz gecesi FETÖ ve uzantılarının ülkeyi işgal etmek, milleti bölüp parçalamak, demokrasiyi yok etmek için darbe teşebbüsünde bulunduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ve öncülüğünde milletin meydanları, sokakları doldurarak darbe girişimine "Dur" dediğini hatırlatan Su, şöyle konuştu:

"Milletimiz bedenlerini tanklara, toplara, uçaklara, bombalara, silahlara siper etmiştir. Hakikaten dünyada eşi benzeri görülmeyen bir mücadele örneği vermiştir. FETÖ'nün bu darbe girişimin bertaraf etmiştir. Bu çerçevede dünyaya da demokrasi, vatan, millet, ülke nasıl savunulur bunun da dersini vermiştir. O gece 251 vatandaşımız şehit olmuş, 2 bin 196 vatandaşımız da kahramanca mücadele ederek gazilik mertebesine ulaşmıştır."

- Osmaniye

Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Garnizon Şehitliği ziyaret edildi.

Vali Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Kadir Kara, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, askeri ve mülki erkan ile şehit yakınlarının katıldığı tören sırasında şiddetli yağmur etkili oldu.

Yağış nedeniyle program akışı etkilenirken, Vali Coşkun ve protokol üyeleri alana kurulan branda altında şehit yakınlarına taziyelerini iletti.

Coşkun ve beraberindekiler daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Tören, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun dua etmesiyle son buldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

- Mersin, Hatay ve Osmaniye'de şehitlikler ziyaret edildi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hatay Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Osmaniye

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