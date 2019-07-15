Aysel Sabuncu Poliklinik Binasının çatısında bir araya gelen hastane çalışanları "15 Temmuz Unutmadık HMKÜ" yazarak koreografi yaptı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi çalışanları da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında koreografi oluşturdu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri kapsamında ayrıca Habib-i Neccar Camisi'nde mevlit programı gerçekleştirildi.

Hatay'da, Antakya Şehitliği'nde düzenlenen törene Vali Rahmi Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yanı sıra, diğer protokol üyeleri, polisler, askerler ve vatandaşlar katıldı.

MERSİN/HATAY/OSMANİYE (AA) - Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.

Etkinlikler çerçevesinde hastane binasında da 15 Temmuz Şehitleri Anma programı düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Hasan Kaya, yaptığı konuşmada, "Türk milleti hangi kesimden olursa olsun birlik olarak darbe girişiminin karşısında durdu. Bu olay bize demokrasinin önemini bir kez daha göstermiş oldu. Birlik ve beraberlik içinde işimizi doğru yaparak ülkemizin kalkınmasını sağlamamız gerekmektedir." dedi.

- Mersin

Mersin Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Mersin Şehir Mezarlığındaki şehitlikte tören düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Şaban Kondi, dua etti.

Daha sonra Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Basri Uçar, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek, polisler ve askerler ile vatandaşlar şehit mezarlarına ziyaret edip karanfil bıraktı.

Şehitlikte duaların ardından protokol üyeleri, şehit aileleriyle de sohbet etti.

Vali Su, etkinliğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 yıl önce 15 Temmuz gecesi FETÖ ve uzantılarının ülkeyi işgal etmek, milleti bölüp parçalamak, demokrasiyi yok etmek için darbe teşebbüsünde bulunduklarını söyledi.