ELAZIĞ/BATMAN/MARDİN (AA) - Elazığ ve Batman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar, Türk bayrakları ile meydanları doldurdu, Mardin'de yürüyüş yapıldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerde şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı ve duaların edildiği etkinlikte mehter takımı gösteri sundu. Türk bayraklarıyla sık sık tekbir getiren vatandaşlar, Fetullahçı Terör Örgütü'nü lanetleyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminde birlik olunarak vatana ve bayrağa nasıl sahip çıkıldığını gördüklerini söyledi. Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından 15 Temmuz'un, dünya demokrasi tarihine altın harfler ile yazılacak bir direnişin adı olduğunu vurgulayan Kaldırım, şöyle dedi: "Bu ruha sahip çıkıp yaşatmak ve özellikle bu ruhu gençlerimize, çocuklarımıza aktarmak ve onlara miras olarak bırakmak çok önemlidir. Türk milleti tarihte çok sınanmıştır. Pençeleri söküldüğünde, 'Bu millet yok oldu' denildiğinde kükremesini bilmiş, varlığını ispat etmiş ve dünya tarihinde yerini almıştır. "

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da 15 Temmuz gecesi meydanlara inerek namluların, tankların, helikopterlerin karşısına dikilme cesareti gösteren milletin mensubu olduğu için gurur duyduğunu söyledi. O gece ölümü öldürerek sokakları ve meydanları dolduranlar arasında şehitlik ve gazilik mertebesine ulaşanların isimlerini tarihe altın harflerle yazdırdıklarını dile getiren Şerifoğulları, şunları dile getirdi: "15 Temmuz gecesi Elazığ'da ve tüm Türkiye'de sokaklara inenlerin vatanımızın, demokrasimizin ve özgürlüğümüzün korunmasında katkısı var. FETO terör örgütü mensupları tarafından darbe girişiminde tüm farklılıkları bir kenara bırakarak kadın, çocuk, genç, yaşlı her kökenden insan ile dünyayı kendine hayran bırakan aziz milletimizin tüm fertlerini kutluyorum." - Batman Turgut Özal Bulvarı'nda mehter takımının katılımıyla yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe katılan vatandaşlar, Valilik önündeki Adalet Caddesi'ne geldi. Burada düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve şehitler için dua edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Atatürk Havalimanı önünde yaptığı konuşma, dev ekranlardan izletildi. Batman Valisi Hulusi Şahin, yaptığı konuşmada, meydanlarda dalgalanan bayrakların dosta güven, düşmana korku verdiğini söyledi. Meydanlardan birlik ve beraberlik mesajının da verildiğini belirten Vali Şahin, şöyle dedi: "Bugün bu meydanda ellerinizde dalgalanan al bayraklar bir mesaj verdi. Bu mesaj, dosta güven, düşmana korku verdi. Batman Meydanı'ndan gösterdiğimiz duruş istikbalimiz için bir ışıktı. Her şehir meydanından bugün o ışık yukarı doğru çıkıyor ve bir hilal gibi gökyüzünde dalgalanıyor. Aynı ay yıldızlı bayrağımız gibi. Bugün Batman bu meydanda 'Biriz, beraberiz, hep beraber Türkiye'yiz.' mesajını verdi." Darbe girişimi sırasında darbecilerden ele geçirilen tankı kullanan kamyon şoförü Mehmet Köse de 15 Temmuz coşkusunun tüm Türkiye'de yaşanmasının kendisini duygulandırdığını söyledi. Konuşmaların ardından Grup Tillo, Türkçe, Kürtçe ve Arapça ilahileri seslendirildi. Program kentteki camilerden sela okunmasıyla sona erdi. - Mardin Vali Mustafa Yaman Caddesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, Türk bayraklarıyla yürüş yaptı. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı ve Vali Ozan Caddesi'nden tekrar alana gelen vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Kahrolsun FETÖ" sloganları attı. Öte yandan, kentteki yaklaşık bin camide sela okundu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

- Elazığ ve Batman'da Türk bayraklarıyla meydanları dolduran vatandaşlar birlik mesajı verdi - Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım: - "Türk milleti tarihte çok sınanmıştır. Pençeleri söküldüğünde, 'Bu millet yok oldu' denildiğinde kükremesini bilmiş, varl

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü