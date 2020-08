15 Temmuz gazisi 4 yıldır vücudunda mermilerle yaşıyor

Hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016 tarihinde İstanbul’da özel bir şirkette çalışan ve ağabeyi Kerim Kuş ile birlikte yaşayan Onur Can Kuş, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sızmış FETÖ terör örgütü mensuplarının gerçekleştirdiği kalkışma sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla darbecilere karşı koymak için sokağa çıktı. Ağabeyi ile birlikte şimdiki adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olan Boğaziçi Köprüsüne giden Onur Can Kuş, orada bulunan binlerce insan gibi vatanı için bedenini hainlerin tankına ve tüfeğine siper etti. Onur Can Kuş, bu sırada hainlerin ateşlediği bir merminin beline isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralanan genç, orada bulunan sivil bir vatandaşın motosikletiyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kuş, burada hemen ameliyata alınırken, omuriliğinin hemen yanına saplanan kurşun, yüksek hayati risk nedeniyle çıkarılamadı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Onur Can Kuş, sağlığına kavuştuktan sonra memleketi Mersin’e döndü. Bir yıl önce annesini kaybeden ve babası Ömer Kuş ile birlikte merkez Toroslar ilçesinde yaşayan Kuş, 4 yıldan bu yana vücudunda hainlerin sıktığı kurşunla hayatını sürdürüyor.