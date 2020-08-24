HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 15 Temmuz gazisi 4 yıldır vücudunda mermilerle yaşıyor

15 Temmuz gazisi 4 yıldır vücudunda mermilerle yaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2020 09:06 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının, 15 Temmuz 2016 tarihinde kalkıştığı darbe girişi sırasında, İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde darbeci askerlerin sıktığı kurşunla belinden vurulan 28 yaşındaki Mersinli Gazi Onur Can Kuş, 4 yıldır yüksek hayati risk nedeniyle çıkarılamayan ve omuriliğinin hemen yanına saplanan kurşunla yaşıyor.

15 Temmuz gazisi 4 yıldır vücudunda mermilerle yaşıyor

Hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016 tarihinde İstanbul’da özel bir şirkette çalışan ve ağabeyi Kerim Kuş ile birlikte yaşayan Onur Can Kuş, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sızmış FETÖ terör örgütü mensuplarının gerçekleştirdiği kalkışma sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla darbecilere karşı koymak için sokağa çıktı. Ağabeyi ile birlikte şimdiki adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olan Boğaziçi Köprüsüne giden Onur Can Kuş, orada bulunan binlerce insan gibi vatanı için bedenini hainlerin tankına ve tüfeğine siper etti. Onur Can Kuş, bu sırada hainlerin ateşlediği bir merminin beline isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralanan genç, orada bulunan sivil bir vatandaşın motosikletiyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kuş, burada hemen ameliyata alınırken, omuriliğinin hemen yanına saplanan kurşun, yüksek hayati risk nedeniyle çıkarılamadı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Onur Can Kuş, sağlığına kavuştuktan sonra memleketi Mersin’e döndü. Bir yıl önce annesini kaybeden ve babası Ömer Kuş ile birlikte merkez Toroslar ilçesinde yaşayan Kuş, 4 yıldan bu yana vücudunda hainlerin sıktığı kurşunla hayatını sürdürüyor.

1

Şu an Mersin’de bir kamu kurumunda görev yapan Onur Can Kuş, yaralandığı geceyi ve sonrasında yaşananları İHA muhabirine anlattı. O gece tankları sokaklarda gördüğünü ancak bir anlam veremediğini, TRT’de okunan bildiriyle birlikte darbe girişiminden haberdar olduklarını söyleyen Kuş, "Hemen ağabeyimi uyandırdım. Sonra birlikte sokağa çıktık ve Boğaziçi Köprüsüne gittik. Yolun iki tarafı da tanklarla kapalıydı. Bir süre sonra tanklar çekilince biz köprünün üzerine çıktık. Binlerce insan vardı, araç koyacak yer bile yoktu. Ben, ağabeyim ve onun arkadaşıyla birlikte köprünün üzerinde bir süre yürüdük. Askerler sürekli ateş ediyordu. Ağabeyim önümde ve ben arkasındaydım, eğildik. Daha sonra kalkıp bir adım attıktan sonra vuruldum" dedi.

2

'KURŞUN ÇIKARILAMADI'

Bölgede büyük bir kaos yaşandığını ve bulunduğu yerde ne bir ambulans ne de bir araç olmadığını söyleyen Onur Can Kuş, orada bulunan sivil bir şahıs tarafından motosikletle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek ameliyata alındığını belirtti. Kurşunun hala vücudunda olduğunu ameliyattan 3 gün sonra öğrendiğini ifade eden Kuş, "Kurşun hala içimde. Yüksek hayati risk olduğu için çıkarmamışlar. Vücut, kurşunu yağ tabakası ile çevrelemiş. Şu an için bana her hangi bir sıkıntı vermiyor. Mersin’e geldikten sonra da kontrole gittim. Mersin Şehir Hastanesi’nde de kurşunun çıkarılmasının riskli olduğunu söylediler, o yüzden hayatımı bu şekilde idame ettiriyorum. Kurşunun vücudumda olması sağlığımı etkilemiyor ama ağır sporlar yapmamaya dikkat ediyorum" diye konuştu.

3

'O KURŞUN BENİM İÇİN ONURDUR'

Vücudunda taşıdığı merminin kendisi için bir onur olduğunu söyleyen Onur Can Kuş, şu ifadeleri kullandı; "Sonuçta ben oraya çıkarken vatanım için milletim için çıktım. Vuruldum, içimde kurşun kaldı. O benim için onurdur, gururdur, madalya gibi bir şeydir. Bugün olsa yine çıkarım. Şehit olmayı Allah nasip etmedi, gazilik mertebesine eriştik."

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimlerFatih Portakal'ın yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler
Uzmanlar açıkladı! Dövme mürekkebinin içerisindeki titanyum...Uzmanlar açıkladı! Dövme mürekkebinin içerisindeki titanyum...
En Çok Okunan Haberler
Fatih Portakal, FOX TV'yi bıraktı iddiası
Fatih Portakal, FOX TV'yi bıraktı iddiası
Otoyol savaş alanına döndü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Otoyol savaş alanına döndü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Şimdi de arkadaşının kalçasını paylaştı! 'Yok artık' dedirtti
Şimdi de arkadaşının kalçasını paylaştı! 'Yok artık' dedirtti
Bayern Münih Avrupa'nın en büyüğü oldu
Bayern Münih Avrupa'nın en büyüğü oldu
Tüm gözler Trump'ın açıklamasına kilitlendi! Onay verdi
Tüm gözler Trump'ın açıklamasına kilitlendi! Onay verdi
Düğündeki dehşet anları: Kadın ayaklarımın üzerine düştü
Düğündeki dehşet anları: Kadın ayaklarımın üzerine düştü
İlginizi Çekebilir
23 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
23 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Yine aynı manzara!
Yine aynı manzara!
İçişleri Bakanı Soylu son durumu açıkladı
İçişleri Bakanı Soylu son durumu açıkladı
İstanbul'da korkunç kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
İstanbul'da korkunç kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın duyurduğu müjdeye ilişkin ilk açıklama
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın duyurduğu müjdeye ilişkin ilk açıklama
Diğer Haberler
Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı
Ankara'da FETÖ operasyonu!
Giresun'daki sel felaketinde can kaybı 7'ye yükseldi
Giresun'daki sel felaketinde can kaybı 7'ye yükseldi
Manisa'da kafeye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Manisa'da kafeye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Seferihisar'da otluk alanda yangın! 58 araç yangında kül oldu
Seferihisar'da otluk alanda yangın! 58 araç yangında kül oldu
İstifa iddiası gündem yarattı! Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler
Adana Kozan'da orman yangını! Tablo giderek kötüleşiyor
Kozan’da ciğerlerimiz yandı! Acı tablo
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.