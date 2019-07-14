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15 TEMMUZ ŞEHİDİ PROF. DR. İLHAN VARANK MEZARI BAŞINDA ANILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 17:19 | Son Güncelleme

  Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL(DA)  15 Temmuz Şehidi Prof.

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL(DA)

15 Temmuz Şehidi Prof. Dr. İlhan Varank, Şehzadebaşı Camii'nin avlusunda bulunan kabri başında anıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 15 Temmuz gecesi darbeciler tarafından şehit edilen ağabeyi Dr. İlhan Varank kabri başında anıldı. Varank için Şehzadebaşı Camii'nde öğle namazının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı. Anma programına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve ailesi başta olmak üzere, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, iş insanı Özdemir Bayraktar ile çok sayıda vatandaş katıldı. Prof. Dr. Ali Erbaş da İlhan Varank için Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Mustafa Varank ve beraberindekiler, 15 Temmuz Şehidi Prof. Dr. İlhan Varank'ın kabri başına giderek dua etti.

Anma programının ardından cami avlusunda Varank'ın hayrına lokma dağıtıldı.

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