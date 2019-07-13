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15 Temmuz treni ilk seferi için yola çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 15:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) iş birliğiyle, 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin zaferinin 3. yılı anısına 15 Temmuz görseli giydirilmiş yüksek hızlı tren ilk seferini yapmak üzere Ankara'dan İstanbul'a doğru yola çıktı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve TCDD iş birliğiyle hazırlanan, vagonlarında üzerinde 15 Temmuz görseli ve logosunun yanı sıra "15 Temmuz Demokrasi Zaferi" yazısı bulunan tren, ilk seferini İstanbul'a gerçekleştirmek üzere 411 yolcusuyla Ankara Yüksel Hızlı Tren garından hareket etti.

Trene binmek için perona gelen yolcular, 15 Temmuz anısına giydirilen treni gördüklerinde duygu dolu anlar yaşadı. Özçekim yapan yolcular, ilk sefere katılacakları için büyük heyecan yaşadıklarını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz tren

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