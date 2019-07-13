15 Temmuz treni ilk seferi için yola çıktı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve TCDD iş birliğiyle hazırlanan, vagonlarında üzerinde 15 Temmuz görseli ve logosunun yanı sıra "15 Temmuz Demokrasi Zaferi" yazısı bulunan tren, ilk seferini İstanbul'a gerçekleştirmek üzere 411 yolcusuyla Ankara Yüksel Hızlı Tren garından hareket etti.

Trene binmek için perona gelen yolcular, 15 Temmuz anısına giydirilen treni gördüklerinde duygu dolu anlar yaşadı. Özçekim yapan yolcular, ilk sefere katılacakları için büyük heyecan yaşadıklarını dile getirdi.