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15 yıl boyunca bir gün bile işe gitmedi, maaş almaya devam etti!

22.04.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'da bir hastane çalışanı 15 yıldır hiç işe gelmeden maaş aldı. İtalyan haber ajansı Ansa'ya göre 2005 yılında çalışmayı bırakan adam bu süre zarfı içinde toplamda 835 bin dolardan fazla kazandı.

15 yıl boyunca bir gün bile işe gitmedi, maaş almaya devam etti!

İtalya, 15 yıl boyunca tek bir gün bile işe gitmeden servet kazanan hastane personelini konuşuyor. 2005 yılında işten ayrılan ancak maaş almaya devam eden 66 yaşındaki İtalyan, diğer çalışanları, hatta müdürünü de tehdit ederek bu durumun ortaya çıkmamasını sağlamış.

'DEVAMSIZLARIN KRALI'

Ciaccio Hastanesi'nde çalıştığı ifade edilen Salvatore Scumace adlı kişi, müdürün istifasının ardından bile maaş almaya devam etti. Polis, insan kaynakları departmanı tarafından da fark edilmeden maaş alan kişiye 'devamsızların kralı' adını verdi.

Scumace'in planının tam olarak ne zaman ortaya çıktığı net değil ama hastanenin geçen yıl disiplin soruşturması başlattığı, ekim ayında kovulduğu ve 'Operasyon Yarı Zamanlı' adlı soruşturma kapsamında gözaltına alındığı biliniyor. Hastanedeki 6 kişi de soruşturuluyor.


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