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15 yıl sonra Keban Barajı’nda 3 savak daha açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 18:08 | Son Güncelleme

Türkiye’nin enerji ihtiyacının karışlanması için 45 yıl önce kurulan Keban Baraj Gölü’nde su miktarının maksimum seviyeye ulaşması nedeniyle açılan savak sayısı 6’ya ulaştı.

Türkiye’nin enerji ihtiyacının karışlanması için 45 yıl önce kurulan Keban Baraj Gölü’nde su miktarının maksimum seviyeye ulaşması nedeniyle açılan savak sayısı 6’ya ulaştı. 600 metre küple başlayan su tahliye işlemi bin 200 metreküpe yükselirken, 10 gün süreyle devam edeceği öğrenildi.

Türkiye’nin enerji ihtiyacının karışlanması için 45 yıl önce kurulan Keban Baraj Gölü’nde su miktarının maksimum seviyeye ulaşması nedeniyle 15 yıl sonra ilk defa savaklardan 3’ü geçtiğimiz Cumartesi günü açılmıştı. Baraj gölüne havzadan günlük 2 bin 500 metre küp su gelmesi nedeniyle, tahliye işlemenin hızlandırılması için bugün 3 savak daha açıldı. Günlük 600 metre küp olan tahliye edilen su miktarı bin 200 metre küpe yükseldi. Yaklaşık 10 gün süreyle tahliye işleminin süreceği belirtilen baraj ayrıca görsel bir şölen sunuyor. Savakların açıldığını duyan vatandaşlar da ilçeye gelerek hem fotoğraf çekiyor, hem de suyun akışını izlemenin keyfini çıkartıyor.

Vatandaşlar izlemeye geliyor
Barajda ilk kez böyle bir doluluk gördüğünü ifade eden Mehmet Demirbağ, “49 yaşındayım ilk kez bu sene çok yağmur yağdı. Barajımız tam doldu. Çokta güzel oldu. Keban Barajı Türkiye’nin en büyük eski barajıydı şimdi Türkiye’nin 3’ncü büyük barajı. Barajımızın manzarası çok güzel. Buradan geçiyordum, 3 kapak önceden açılmıştı 3 kapak da yeni açıldı, durup baktım” dedi.

Manzarayı izlemeye geldiğini belirten Kadriye Doğan ise, 15 yıl önce kapakların açıldığını, o zamanda çok güzel olduğunu aktardı. Son yılların hep kurak geçtiğini anımsatan Doğan, "Bu sene çok güzel yağışlar olduğu için barajda su çoğaldı. Elektrik üretimi de çok olur. Bizde izlemeye geldik” ifadelerini kullandı.

Üretilen elektrik 1 milyon 850 bin konuta yetiyor
Türkiye’nin enerji ihtiyacı için devasa bir yatırım olarak 1966 yılında temeli atılan 8 yılda tamamlanıp 1974 yılında faaliyete geçen Keban Barajı ve Hidro Elektrik Santrali (HES) 45 yılı geride bıraktı. 45 yıldır ekonomiye önemli katkı sunan ve ülkenin enerji üretiminin yüzde 7’sini karşılayan Keban Barajı’nda üretilen elektrik yaklaşık 1 milyon 850 bin konuta yeterli olduğu biliniyor.

15 yıl sonra Keban Barajı’nda 3 savak daha açıldı

15 yıl sonra Keban Barajı’nda 3 savak daha açıldı

15 yıl sonra Keban Barajı’nda 3 savak daha açıldı

15 yıl sonra Keban Barajı’nda 3 savak daha açıldı

15 yıl sonra Keban Barajı’nda 3 savak daha açıldı

15 yıl sonra Keban Barajı’nda 3 savak daha açıldı

15 yıl sonra Keban Barajı’nda 3 savak daha açıldı

15 yıl sonra Keban Barajı’nda 3 savak daha açıldı

15 yıl sonra Keban Barajı’nda 3 savak daha açıldı

15 yıl sonra Keban Barajı’nda 3 savak daha açıldı

15 yıl sonra Keban Barajı’nda 3 savak daha açıldı

15 yıl sonra Keban Barajı’nda 3 savak daha açıldı

15 yıl sonra Keban Barajı’nda 3 savak daha açıldı

15 yıl sonra Keban Barajı’nda 3 savak daha açıldı

15 yıl sonra Keban Barajı’nda 3 savak daha açıldı
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