15 yıl sonra Keban Barajı’nda 3 savak daha açıldı

Türkiye’nin enerji ihtiyacının karışlanması için 45 yıl önce kurulan Keban Baraj Gölü’nde su miktarının maksimum seviyeye ulaşması nedeniyle açılan savak sayısı 6’ya ulaştı. 600 metre küple başlayan su tahliye işlemi bin 200 metreküpe yükselirken, 10 gün süreyle devam edeceği öğrenildi.

Türkiye’nin enerji ihtiyacının karışlanması için 45 yıl önce kurulan Keban Baraj Gölü’nde su miktarının maksimum seviyeye ulaşması nedeniyle 15 yıl sonra ilk defa savaklardan 3’ü geçtiğimiz Cumartesi günü açılmıştı. Baraj gölüne havzadan günlük 2 bin 500 metre küp su gelmesi nedeniyle, tahliye işlemenin hızlandırılması için bugün 3 savak daha açıldı. Günlük 600 metre küp olan tahliye edilen su miktarı bin 200 metre küpe yükseldi. Yaklaşık 10 gün süreyle tahliye işleminin süreceği belirtilen baraj ayrıca görsel bir şölen sunuyor. Savakların açıldığını duyan vatandaşlar da ilçeye gelerek hem fotoğraf çekiyor, hem de suyun akışını izlemenin keyfini çıkartıyor.

Vatandaşlar izlemeye geliyor

Barajda ilk kez böyle bir doluluk gördüğünü ifade eden Mehmet Demirbağ, “49 yaşındayım ilk kez bu sene çok yağmur yağdı. Barajımız tam doldu. Çokta güzel oldu. Keban Barajı Türkiye’nin en büyük eski barajıydı şimdi Türkiye’nin 3’ncü büyük barajı. Barajımızın manzarası çok güzel. Buradan geçiyordum, 3 kapak önceden açılmıştı 3 kapak da yeni açıldı, durup baktım” dedi.