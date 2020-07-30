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  4. 150 kiloluk kurbanlık koç, 4 bin 500 TL'ye satışa çıkarıldı

150 kiloluk kurbanlık koç, 4 bin 500 TL'ye satışa çıkarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2020 20:56 | Son Güncelleme

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kurulan Kurban Pazarı’nda satılığa çıkarılan 150 kiloluk koç, görenleri şaşırttı. 4 bin 500 TL'ye alıcı bekleyen koç, Kurban Pazarı'nın da gözdesi oldu.

Ayvacık ilçesinde üreticilik yapan Halil Tunç, 150 kilo ağırlığa ulaşan merinos cinsi kurbanlık koç yetiştirdi. 2,5 yaşında olan kurbanlık koçunu Ayvacık ilçesinde kurulan Kurban Pazarı’na getiren Tunç, 4 bin 500 TL fiyat belirledi.

"PAZARIN DA GÖZDESİ OLDU"

Kurban Pazarı’nda yer alan diğer küçükbaşlar içerisinde en büyüğü olan koçu alacak olan vatandaşa şimdiden hayırlı olsun dileyen Tunç, "Kurbanlık koçumuzu alacak vatandaşımıza hayırlı olsun. 4 bin 500 lira fiyat biçtik. Pazarlık var tabi. Pazarın en büyüğü olduğu için pazarın da gözdesi oldu. Alıcı daha çıkmasa bile kurbanlık koçumuzla çok ilgilenen oldu" dedi. (DHA)

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