1500 TL altında olan en iyi telefonlar

Bu liste hazırlanırken genel olarak telefonların modern bir tasarıma sahip olmasını ön planda tutulmuştur. Önemli olan diğer bir kriter ise telefonun en fazla 2 yaşında olması. İşte 1500 TL altı en iyi performans veren akıllı telefonlar.
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