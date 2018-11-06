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1500 TL altında olan en iyi telefonlar

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.11.2018 11:35 | Son Güncelleme

Döviz kurunun artmasıyla beraber telefon satın alırken bütçemize daha fazla dikkat etmek zorunda kalıyoruz. Peki 1500TL altına alınabilecek en iyi akıllı telefonlar hangileri? İşte 1500TL altı fiyatlardan alabileceğiniz en iyi akıllı telefonlar listesi.

Bu liste hazırlanırken genel olarak telefonların modern bir tasarıma sahip olmasını ön planda tutulmuştur. Önemli olan diğer bir kriter ise telefonun en fazla 2 yaşında olması. İşte 1500 TL altı en iyi performans veren akıllı telefonlar.

1500TL altına alınabilecek en iyi akıllı telefonlar

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Xiaomi Mi A2 Lite

Xiaomi Mi A2 Lite
Yonga Seti: Snapdragon 625 RAM: 4GB Dahili Depolama: 32GB Batarya: 4000 mAh Ekran: 1080 x 2280 px 5.84inç Kamera: 12MP + 5MP / 5MP Çıkış Tarihi: 2018 Temmuz Fiyatı: 1319TL
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Meizu M6s

Meizu M6s
Yonga Seti: Exynos 7872 Hexa RAM: 3GB Dahili Depolama: 32GB Batarya: 3000 mAh Ekran: 720 x 1440 px 5.7 inç Kamera: 16MP / 8MP Çıkış Tarihi: 2018 Ocak Fiyatı: 1200TL
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Asus Zenfone Max Plus

Asus Zenfone Max Plus
Yonga Seti: MediaTek MT6750T RAM: 4GB Dahili Depolama: 32GB Batarya: 4130 mAh Ekran: 1080 x 2160 px 5.7 inç Kamera: 16MP + 8MP / 8MP Çıkış Tarihi: 2017 Aralık Fiyatı: 1480TL
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Samsung Galaxy J4 Plus

Samsung Galaxy J4 Plus
Yonga Seti: Snapdragon 425 RAM: 3GB Dahili Depolama: 32GB Batarya: 3300 mAh Ekran: 720 x 1480 piksel 6 inç Kamera: 13MP / 5MP Çıkış Tarihi: 2018 Ocak Fiyatı: 1300TL
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Huawei Y7 2018

Huawei Y7 2018
Yonga Seti: Snapdragon 430 RAM: 2GB Dahili Depolama: 16GB Batarya: 3000 mAh Ekran: 720 x 1440 px 5.99 inç Kamera: 13MP / 8MP Çıkış Tarihi: 2018 Nisan Fiyatı: 1240TL
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Xiaomi Redmi S2 64GB

Xiaomi Redmi S2 64GB
Yonga Seti: Snapdragon 625 RAM: 4GB Dahili Depolama: 64GB Batarya: 3080mAh Ekran: 720 x 1440 px 5.99 inç Kamera: 12MP + 5MP / 16MP Çıkış Tarihi: 2018 Mayıs Fiyatı: 1400TL
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